«KIB» كشف عن الفائزين بالجائزة الكبرى لحملة «حساب الراتب»

مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي «KIB» بإجراء السحب النهائي على الجائزة الكبرى لحملة حساب الراتب للعام 2020 وإعلان أسماء الفائزين الاثنين المحظوظين على الهواء مباشرة في برنامج ديوانية الياقوت والأنصاري الذي يتم بثه عبر أثير إذاعة نبض الكويت (88.8 إف إم)، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعـــة وعدد من الموظفين والإداريين في البنك، حيث فاز عيسى مبارك العازمي بسيارة لكزس IS350 الفاخرة موديل 2019، بينما فازت أحلام مصطفى القزويني بالجائزة النقدية الكبرى بقيمة 10000 دينار.

يذكر أن «KIB» كان قد أطلق هذه الحملة في أكتوبر 2019 واستمرت حتى أكتوبر 2020. ولقد تميزت هذه الحملة، بأنها الأولى من نوعها في الكويت، بمنح العملاء الجدد فرصة الاختيار بين أكثر من 400 باقة مليئة بالمزايا والمكافآت المميزة، والتي شملت: دخول السحب النهائي على الجوائز الكبرى، إلى جانب الحصول على قرض حسن لغاية 10,000 دينار، وجائزة نقدية فورية لغاية 200 دينار، وتأمين سيارة تكافلي، واسترداد نقدي لفاتورة الموبايل، وبدل وقود، وبدل طلبات مطاعم وغيرها الكثير.

وبهذه المناسبة، هنأ المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، الفائزيّن بالسحب النهائي لحصولهم على هذه الجوائز القيّمة، وصرح قائلاً: «يسعدنا أن يتم اختتام حملة حساب الراتب للعام 2020 بنجاح كبير وإقبال ملفت من قبل عملاء «KIB» الذين التزموا بتحويل راتبهم الشهري إلى البنك طوال فترة الحملة، ما دفع البنك لمكافأتهم بمنحهم جوائز فورية وهدايا قيّمة عديدة إلى جانب الاستفادة من مزايا حساب الراتب الاستثنائية، وذلك تماشياً مع سياسة البنك الرامية إلى الارتقاء بمستوى خدمة العملاء ومنحهم تجربة مصرفية راقية ومكافآت مجزية تلبي متطلباتهم المالية وتضمن لهم إتمام معاملاتهم بمنتهى الراحة والأمان.»

كما أكد توفيقي أن «KIB» يحرص في كل عام على البحث عن الأفكار المبتكرة والحلول المصرفية المتطوّرة بهدف إطلاق الحملات التسويقية المختلفة ومنها حملات حساب الراتب الفريدة والمتميزة والتي تلبي احتياجات العملاء المالية من ناحية، إلى جانب مكافأتهم من ناحية أخرى. هذا بالإضافة إلى سعيه المتواصل لتوفير العروض الحصرية بالتعاون مع مختلف الجهات والمحلات التجارية لمنح العملاء خصومات خاصة تناسب أسلوب حياتهم العصري وتدعمهم من الناحية المالية.

لابد من الإشارة إلى أن مزايا حساب الراتب من «KIB» تشمل إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى، وبطاقة سحب آلي مجانية يمكن استخدامها عالمياً، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة، والاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتطورة. كما يمكن لعملاء «KIB» الحاليين والجدد متابعة أخبار البنك والاطلاع على أحدث الحملات الترويجية عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.kib.com.kw أو مركز الخدمة الهاتفية على 1866866 أو متابعة صفحات البنك على وسائل التواصل الاجتماعي (@KIBpage).

