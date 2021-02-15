75 % من المساهمين لانسحاب الشركات من البورصة

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال، قراراً في شأن تعديل المادة (2-5-1)، الخاصة بالانسحاب الاختياري لأسهم الشركات المساهمة من البورصة، من الفصل الثاني (إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وتضمن هذا القرار بعض التعديلات المهمة المرتبطة بالشروط والإجراءات الخاصة، بتقديم طلب الانسحاب الاختياري من البورصة لكل شركة مساهمة مدرجة، وخصوصاً تحديد نسبة تصويت لا تقل عن 75 في المئة من حضور الجمعية العامة للانسحاب الاختياري كشرط أساسي للموافقة على الطلب. وتهدف الهيئة من وراء وضع هذا المعيار كشرط لقبول طلب الانسحاب، لأن تقوم الشركات بوضع ترتيبات مقبولة من قبل الفئات المختلفة لمساهميها، بما يحقق القبول العام لقاعدة مستثمريها لمقترح الانسحاب.

واستثنى القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة، ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من البورصة.

