«مورغان ستانلي» تراهن على «بيتكوين»

مال وأعمال

تدرس الذراع الاستثمارية لشركة مورغان ستانلي التي تبلغ قيمة أصولها المدارة 116 مليار دولار والمعروفة ببراعتها في اختيار أسهم النمو، اضافة بيتكوين الى قائمة الرهانات المحتملة.

تستكشف شركة كاونتر بوينت غلوبال، وهي وحدة تابعة لشركة مورغان ستانلي لادارة الاستثمارات، والتي حققت مراكز متقدمة في تصنيفات الصناديق المشتركة، ما اذا كانت العملة المشفرة ستكون خيارا مناسبا لمستثمريها، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع. يتطلب المضي قدما في الاستثمارات موافقة الشركة والمنظمين.

تضع مورغان ستانلي، تاريخها البالغ قرنا من الزمان تقريبا وراء فئة الأصول المتقلبة التي لا تزال تكافح من أجل الفوز بالقبول في معظم الصناعة المالية التقليدية، الا أن قفزة بمقدار أربعة أضعاف في أربعة أشهر أثارت اهتمام العملاء، ما جعل تجاهل الأصول الرقمية أكثر صعوبة. وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

بعد جذب انتباه أباطرة صناديق التحوط بما في ذلك آلان هوارد وبول تودور جونز، حققت العملات المشفرة تقدما أخيراً مع المزيد من الشركات الأساسية مثل ماستركارد، وبنك أوف نيويورك ميلون، فضلا عن شركة «تسلا» والتي استثمرت 1.5 مليار دولار، وتخطط لبدء قبول العملة المشفرة كوسيلة للدفع.

رفضت متحدثة باسم مورغان ستانلي التعليق. وقد تؤدي المراجعة في النهاية الى اختيار مورغان ستانلي الابتعاد عن بيتكوين.

تشرف كاونتربوينت على حوالي 19 صندوقا، حققت خمسة منها مكاسب تجاوزت 100% في عام 2020. وقد احتلت صناديقها المشتركة باستمرار المرتبة الأولى في التصنيف في السنوات الأخيرة.

على الرغم من حجمها، تعتمد المجموعة على استثمارات مركزة ولديها حصص في حوالي 200 شركة فقط.

تجاوز سعر العملة المشفرة بيتكوين مستوى قياسي جديد بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في آخر 24 ساعة، وترتفع بأكثر من 29% في آخر 7 جلسات.

وبلغت قيمة العملة المشفرة الأشهر عالميا نحو 49021.9 دولاراً، محققة بذلك مستوى قياسي جديد، في الوقت الذي تراجعت فيه عملة ايثريوم بـ 0.3% الى 1844.3 دولاراً.

وأعلنت السلطات الكندية أنها سمحت باطلاق أول صندوق استثماري للبتكوين في البورصة في العالم، مما يمنح المستثمرين في تجارة التجزئة امكانية أكبر للوصول الى هذه العملة الرقمية المزدهرة.

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ومنحت «لجنة الأوراق المالية في أونتاريو»، التي تشرف على بورصة تورونتو، موافقة على اطلاق هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة الذي اقترحته شركة «بربوس اينفستمنتس انك» بحسب وكالة فرانس برس.

وصرح متحدث باسم اللجنة أن الصندوق سيدرج في البورصة «اعتبارا من الأسبوع المقبل» تحت شعار «بي تي سي سي». من جهتها، قالت الشركة ان «هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة سيكون الأول في العالم الذي يستثمر مباشرة في عملة البيتكوين» التي تستند الى دعم مادي «وليس الى مشتقات، مما يؤمن للمستثمرين الوصول بسهولة وفاعلية الى فئة الأصول الناشئة للعملات الالكترونية من دون المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية».

