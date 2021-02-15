موجة من «الطروحات» الأولية تجتاح أوروبا

مال وأعمال

تشهد الأسواق الأوروبية زخما متصاعدا على صعيد الطروحات الأولية، مع عمليات طرح أولي قياسية لشركات التكنولوجيا وسط اقبال من قبل المستثمرين على تلك النوعية من الشركات التي تشهد أسهمها ازدهارا بسبب تبعات الجائحة.

ويشير تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الى أن الطروحات الأولية في أسواق أوروبا سجلت أفضل بداية للعام منذ 2015، اذ جمعت الشركات من خلال الطرح في أسواق المال نحو 8.4 مليارات يورو من خلال 16 صفقة بحسب بيانات Refinitiv.

وتمثل موجة الطروحات التي شهدتها أسواق أوروبا منذ مطلع 2021 ثاني أكبر قيمة بالعودة الى العام 1998، في وقت مثلت فيه شركات التكنولوجيا والتجارة الالكترونية والتي استفادت من تبعات الجائحة نحو 70% من اجمالي قيمة الطروحات بما في ذلك شركات على غرار Moonpig، المتخصصة في مبيعات التجزئة.

وقال نائب رئيس أسواق الأسهم لدى سيتي غروب للصحيفة «لقد شاهدنا تحولات جذرية في مشهد التجارة الالكترونية بسبب تبعات الجائحة... تغيرات كان ينتظر أن تحدث في 5 سنوات حدثت في 5 أشهر فقط بسبب «كورونا»».

وتابع جيمس فليمنغ «تسبب هذا الأمر في اعادة تقييم بارز لقيمة شركات التكنولوجيا مع تهافت المستثمرين عليها».

ولا تقتصر موجة الطروحات الأولية القياسية على أسواق أوروبا، اذ تشهد أسواق المال الأميركية طروحات قياسية منذ مطلع العام الحالي نجحت الشركات من خلالها في جمع مستوى قياسي من الأموال بلغ نحو 22.6 مليار دولار خلال نفس الفترة.

ويرى رئيس أبحاث أسواق الأسهم لدى JPMorgan باري مايرز، في تصريحاته للصحيفة أن موجة الطروحات التي تشهدها أسواق أوروبا تعزز من تواجد شركات التكنولوجيا في مشهد أسواق المال وهو أمر كانت أسواق المال الأوروبية تفتقر اليه اذا ما قورنت مع ما يحدث في أسواق المال الأميركية.

وتابع مايرز «هناك زخم على تلك الشركات في أسواق المال الأوروبية انه أمر مثير بالنظر الى جودة الأعمال التي تتمتع بها تلك الشركات».

واحتفظت بورصة لندن بعرش الطروحات الأولية الجديدة مع استقبال سوق المال لأربع طروحات في السوق الرئيسي بالاضافة الى طرحين في السوق الثانوي رغم تبعات خروج البريكست والمخاوف المتعلقة بأعمال الشركات البريطانية في زمن ما بعد الانفصال.

