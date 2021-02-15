عمالقة التكنولوجيا الصينيون يستبدلون بورصات أميركا بـ«هونغ كونغ»

مال وأعمال

حققت شركة رأس المال المخاطر DCM Venture عائدا بقيمة 16 مليار دولار من الاكتتاب العام لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني كوايشو Kuaishou بعد أن تم الادراج في هونغ كونغ وليس في الولايات المتحدة، حيث يتوقع المؤسس المشارك لشركة DCM، ديفيد تشو، أن تحذو حذوها أبرز الشركات التكنولوجية الناشئة في الصين.

قال تشو ان السبب الرئيسي هو أربع سنوات من «الضرب السياسي» من قبل ادارة ترامب للشركات الصينية.

أوضح تشو، الذي تدعم شركته البالغة من العمر 25 عاما الشركات الناشئة في الولايات المتحدة والصين واليابان: «لقد كانت لديك هذه العلاقة العدائية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين».

أضاف، بين قصف ترامب لـ«هواوي» ووعده بشطب بعض الشركات الصينية، «جعل ذلك الشركات الصينية تعيد التفكير في طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة». وفقا لما ذكره لشبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».

في الماضي، كانت البورصات الأميركية شديدة التنافس في جذب الشركات الصينية الكبرى، حيث تم طرح شركات مثل «علي بابا»، و«جيه دي»، للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في عام 2014، وسبقهم بسنوات شركة الانترنت Baidu ومنصة الألعاب NetEase وموقع السفر Ctrip.

تحول الاتجاه بعيدا عن الولايات المتحدة، حيث اختارت أكبر النجاحات التكنولوجية في الصين البقاء أقرب الى الوطن، حيث تعد بورصة هونغ كونغ هي رابع أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة، بعد بورصة نيويورك وناسداك وبورصة شنغهاي.

