بيع المرحلة الأولى من «رواسن السكني» شمال ينبع

مال وأعمال

كشفت شركة التميمي للتجارة والتعهدات المحدودة «تمكو»، وبالتعاون مع شركة «اصرار» للاستشارات العقارية، عن استمرار عمليات بيع المرحلة الأولى من «مشروع رواسن السكني»، الذي يكتسب أهمية كبيرة بالنظر الى ما يتمتع به من مقومات تنافسية ومزايا عالية، وفي مقدمتها الموقع المتفرد بالاطلالة على البحر في شمال مدينة ينبع البحر.

ويمثل المشروع الحيوي دفعة قوية لجهود الحكومة الرشيدة في ترجمة «رؤية المملكة 2030» ولا سيّما أنه يندرج في اطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاسكان والمعتمد لدى برنامج «سكني» لتمكين المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية من اختيار نوع السكن المناسب لهم.

وأفاد م. فهد التميمي، رئيس مجلس ادارة شركة التميمي «تمكو»، مطوّر المشروع: «يشكّل مشروع «رواسن» اضافة مهمة لتمكو التي تهدف الى اقامة عدد من المشاريع الحيوية التي تساهم في تشكيل ملامح المشهد العقاري والعمراني السعودي. ويوفر المشروع وجهة مثالية للتمتع بأسلوب الحياة الراقية، حيث يشهد حاليا اقبالا لافتا من المواطنين الذين يتطلعون الى شراء وحدات سكنية من مختلف المساحات والتصاميم المطابقة لأفضل المقاييس والمعايير العالمية ذات الصلة بالرفاهية والراحة والجودة والكفاءة»

واختتم التميمي: «يبرز القطاع العقاري اليوم باعتباره أحد أبرز القطاعات الحيوية التي ترفد الاقتصاد الوطني، كونه دعامة أساسية من دعائم مسيرة التنمية والتطور والتقدم التي تقودها المملكة على جميع المستويات، في ظل الدعم المستمر من الحكومة. ونسعى من جانبنا الى المساهمة في تطوير مشاريع عقارية رائدة بما يتماشى مع تطلعاتنا وأهدافنا واستراتيجياتنا التي تصب في خدمة «رؤية المملكة 2030» الرامية الى بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنوعا واستدامة.

بدوره، أشاد محمد عيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة اصرار للاستشارات العقارية، بالشراكة الاستراتيجية مع «تمكو»، مطوّر «مشروع رواسن السكني».

