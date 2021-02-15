راوية شرف الدين: حصري في «الأخبار» لا يشكل هاجساً

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أكدت المذيعة راوية شرف الدين في حوارها مع «النهار» بأن حصرها في مجال تقديم الاخبار لايمثل هاجسا بالنسبة لها كون المنتمي لهذا المجال يحتاج العديد من العناصر التأسيسية في العمل الإعلامي ويتطلب الكثير من المقومات المتكاملة وجب الإلمام بها للوصول إلى إعلامي مميز وان التنقل من محطة إعلامية إلى أخرى قيمة مضافة للمذيع على غرار لاعب كرة القدم فاكتساب التجارب يكون بمخالطة فرق إعلامية .

كما تطرقت الى أن التدريب في المجال الإعلامي بحر واسع وهمزة وصل بمسيرة الاحتراف في عالم الصحافة وان العملية أشبه بعلاج فعال وسريع من خلال تطبيقات ومعلومات مركزة للمتدرب لخوض غمار التجربة المهنية كما كان هناك العديد من المحاور التي تطرقنا لها من وجودها في هذا المجال الإعلامي من خلال الحوار :

حصر اسمك في مجال تقديم الاخبار، الا يشكل هاجسا لك؟

بداية عند الحديث عن تقديم الأخبار فهنا نتحدث عن مجال يحتاج العديد من العناصر التأسيسية في العمل الإعلامي نجد اللغة السليمة والصوت الحسن ولغة الجسد وفن الإلقاء والثقافة والمثابرة فالأمر يتطلب الكثير من المقومات المتكاملة وجب الإلمام بها للوصول إلى إعلامي مميز ومتكامل وعليه عند تحصيل هذه الصفة لا أعتقد أن يكون لديك هواجس ربما قد نسميها تطلعات أو من باب التنويع وإبراز القدرات.

عادة ما تكون مذيعة الاخبار مظلومة نوعا ما من الانتشار في الاعلام؟

فيما يتعلق بالانتشار حاليا وعبر الكم الهائل من المنافذ من خلال الانترنت والسوشيال ميديا الابواب مشرعة للجميع، يبقى فقط المذيع في حد ذاته إن كان يهوى ويجيد تفاصيل الترويج ومن ثمة لا اعتقد أن هنالك مظلومية لمذيع الأخبار ربما قد يكون في بعض الأحيان الأكثر حظا باعتبار أن المستجدات وتداولها بلسان المذيعين تنتشر كالنار في الهشيم عند كل حدث.

انتقالك للعدالة مؤخرا وتقديمك الاخبار على الرغم من انها مستحدثة الم يسبب الامر نوعا من المجازفة؟

بالعكس رصيد قناة العدالة الوافر من خلال المتابعين لبرامجها في الكويت ودول التعاون الخليجي وصولا إلى باقي البلدان العربية عنصر محفز للإقدام على هذه الخطوة.. ومنذ أول نشرة قدمتها لم يكن الأمر غريبا أو جديدا كان هناك إصرار على النجاح من إدارة وفريق العمل، وأرى في الأمر تكملة لشبكة البرامج الناجحة في القناة..

كيف تصفين انتقالك بين اكثر من جهة اعلامية هل هو البحث عن الافضل؟

التنقل من محطة إلى محطة إعلامية أخرى هي قيمة مضافة للمذيع على غرار لاعب كرة القدم فاكتساب التجارب يكون بمخالطة فرق إعلامية من كل جهة ومشارب وهذا ما يبني تراكمات تجعل المذيع يكتسب خبرة عملية تساعده على تقديم الأفضل.

برأيك هل مذيع الاخبار محدود العطاء وليس قادرا على الابداع في مجاله؟

محدودية العطاء صفة تختلف من شخص إلى آخر في الحقل الإعلامي، أؤكد مرة أخرى مذيع الأخبار يحمل مسؤولية كبيرة نقل الخبر وأحيانا صياغته والأهم ترجمته بأداء معين يتوافق مع المضمون، فالأمر هنا ليس بإلقاء آلي ولكن يتطلب تركيزا شديدا وتراكمات مهنية تعطي جودة في نقل تفاصيل النشرة للمشاهد.

من أين يستمد المذيع قوته وظهوره على الشاشة؟

مهنة الصحافة تحتاج أن يكون المذيع فنانا في إنتاج العمل، وكما يقول المثل الانكليزي: «حِبَّ ما تعمل لتعمل ما تحب» بالمجمل أي عمل كان إن لم يكن هناك شغف التعلم ومحبة ما تقوم به فلا يكون هنالك نتاج صادق، القوة تكمن في الممارسة البعيدة عن السطحية ولكل مجتهد نصيب.

هل من الممكن أن تكون مذيعة الاخبار ... وتقدم مجال المنوعات اذا ما اقتضى الامر ذلك؟

الأمر يعود هنا للمذيع نفسه إذا يرى أن تقديم المنوعات هي مرحلة إضافية لمسيرته ومضمون جيد للمشاهد، فلما لا يُقدم على تجربة جديدة ومتابعين من فئات أخرى , لكن دائما يبقى الأساس في الاجتهاد والتحضير الجيد وبهجة ما تقوم به هنا يمكن أن يصنع الفارق في إعطاء العمل كاريزما وروح جديدة.

فن الالقاء التلفزيوني... كونك مدربه في هذا المجال، نود أن تحدثينا عن هذا المجال واهميته؟

التدريب في المجال الإعلامي بحر واسع وصلة وصل بمسيرة الاحتراف في عالم الصحافة والعملية هنا أشبه بعلاج فعال وسريع من خلال تطبيقات ومعلومات مركزة للمتدرب لخوض غمار التجربة المهنية.

وعليه اكتساب المهارات من خلال الورشات التدريبية أضحى أمرا ضروريا سواء بشكل مباشر في قاعات التدريب أو من خلال ما استُحدث مؤخرا بسبب جائحة كورونا وهو التدريب عبر تقنية زووم.

ايهما مناسب للمذيع عموما، الاعلام الخاص أم الحكومي ولماذا؟

بالمطلق رسالة الإعلام هي رفع الوعي والمستوى الثقافي ولهذا سميت بالسلطة الرابعة لما لها تأثير واضح على المذيع والمتلقي على حد سواء، عبر مسيرتي لم يكن لدي تجربة في القنوات الحكومية فلا يمكن الحكم على نمط العمل هناك ولكن من خلال تجربتي في القنوات الخاصة والإذاعة أيضا أعتقد أن الأمر يختلف من مكان إلى آخر والعامل الأساس هي بيئة العمل كلما كانت ايجابية كان هناك نتاج ذو قيمة عالية.

