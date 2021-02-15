تأجيل حفل أصالة وشيرين عبدالوهاب بالشارقة حتى إشعار آخر

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أعلن مسرح المجاز، عن تأجيل حفل الفنانة السورية أصالة والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والذي كان مقرراً إقامته على مسرح المجاز بالشارقة، يوم الجمعة 19 فبراير، حتى إشعار آخر.

وجاء تأجيل حفل أصالة وشيرين عبدالوهاب حرصاً على سلامة الجميع، وذلك نظراً لظروف انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وكتب حساب المسرح الرسمي عبر انستغرام: «تم تأجيل حفل أصالة وشيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز بالشارقة حتى إشعار آخر، وذلك من أجل سلامة الجميع.

وتم التأكيد على انه سيتم ارجاع قيمة التذاكر، للذين قد قاموا بالحجز:

يُرجى العلم أن قيمة التذاكر سيتم استردادها مباشرةً على الحساب البنكي الخاص بكم.. شكرًا جزيلًا».

وكانت إدارة المسرح قد أعلنت سابقاً عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور، وذلك قبل أن يتم التراجع عن إقامة الحفل بسبب ظروف انتشار فيروس «كورونا»

