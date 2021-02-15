أحمد عز مجرم في أحدث أفلامه «الجريمة»

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يستعد الفنان أحمد عز لتجسيد شخصية مجرم من خلال فيلمه الجديد «الجريمة» الذي سيبدأ تصوير أول مشاهده خلال أيام وعرضه خلال العام الحالي.

يلعب عز شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم على غيره ويقوم بالهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب وتدور الأحداث في إطار الأكشن.

فيلم «الجريمة» من إخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار أمين جمال، ,من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب وعدد كبير من النجوم.

من ناحية أخرى يصور أحمد عز مشاهده في مسلسل «هجمة مرتدة.

مسلسل «هجمة مرتدة» من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، ندى موسى، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

