قيس الشيخ نجيب يواصل تصوير «هجمة مرتدة»

إضاءات

يواصل الممثل السوري قيس الشيخ نجيب تصوير مشاهده في مسلسل «هجمة مرتدة» حيث أنهى تصوير 80% منها.

ويتكتم الممثل السوري على تفاصيل دوره مكتفياً بالقول بأنه دور محوري ومحرك للاحداث. وسيكون ظهوره في الثلث الأخير منه بصورة مكثفة على أن يكون من محركات الاحداث منذ بداية العمل.

وهو فخور بالمشاركة في عمل كبير مثل هذا يعكس بطولات المخابرات المصرية ودورها الوطني والنضالي ودعمها للقضايا العربية الكبرى. ويعمل فيه مع نجوم كبار مثل هند صبري، وأحمد عز، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، وعدد كبير من النجوم ومخرج متمكن مثل احمد علاء.

ويفكر حالياً في الاستقرار بالعاصمة المصرية القاهرة والتركيز بصورة أكبر في الدراما المصرية.

وكان قيس قد حقق نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي مع مسلسله «أولاد آدم» الذي تم عرضه عبر شبكة قنوات ام بي سي، ولعب فيه دور سعد وهي شخصية متناقضة كلص شريف يشبه روبن هود ولهذا احبه الجمهور.

