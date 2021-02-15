عبير نعمة أطلقت أغنيتها الجديدة «فلو»

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أطلقت الفنانة عبير نعمة أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان «فلو» تمهيدا لألبومها الثاني الذي ستطرحه في المرحلة المقبلة من انتاج شركة «Universal Music MENA».

أغنية «فلو» تجسد فكرة الغياب بكل ظروفه وحالاته والأثر الذي يتركه في الانسان، وتعكس المشاعر المختلفة التي يمر بها الشخص للتغلب على جراحه.

«فلو» من كلمات غسان مطر وألحان عبير نعمة وتوزيع طارق سكيكر، وقد صورت على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج ايلي فهد، وذلك قبل فترة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.

وعن «فلو» قالت عبير نعمة: «الأغنية تصف وجع الغياب بمختلف وجوهه وتوجه رسالة للانسان مفادها أن قيمة الحياة تكمن في وجود أشخاص نحبهم من حولنا، وأن كل من يرحل لا يتركنا بل يبقى دائما حاضرا في قلوبنا وتفكيرنا وحياتنا».

