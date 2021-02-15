أحمد الفيشاوي روَّج لفيلمه الجديد «30 مارس»

إضاءات

روَّج الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد «30 مارس»، الذي يضم كوكبة من نجوم الفن، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفيشاوي صورة بوستر دعائي للفيلم تصدره بمفرده، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»، قائلا: «30 مارس قريبا بالسينما».

«30 مارس» من بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ياسمين رئيس، مدير الانتاج ابراهيم حرفوش، المنتج الفني ريمون رمسيس، وهو من تأليف حميد المدني، انتاج راني مسحال، اخراج احمد خالد موسى.

