أغانٍ وألبومات فنية بلون الورد الأحمر

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تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب أطلق عدد من الفنانين مجموعة من الأغاني الخاصة بالمناسبة ومنهم الفنان حاتم العراقي وغيره.

بمناسبة يوم العشاق «عيد الحب» أطلق «عندليب الأغنية العراقية» الفنان حاتم العراقي أغنية منفردة جديدة من اللون الغنائي الرومانسي، حملت عنوان «حبك الي وملكي» تعاون بها مع الشاعر عمار محمد والملحن باقر نجاح الذي تصدى أيضا للتوزيع الموسيقي ومكس وماسترينغ بنفسه، وذلك بشكل فيديو كليب من اخراج المخرج حسن كشمولة.

وحققت الأغنية المصورة «حبك الي وملكي» مليون مشاهدة خلال أول يومين عرض عبر قناة الفنان حاتم العراقي الرسمية في اليوتيوب، والذي صورها في دبي خلال يوم عمل ضمن اجراءات الوقاية الاحترازية الصحية، مجسدا قصة حب وعشق بين شخصين.

وقد تم توزيع الأغنية صوتيا عبر جميع الاذاعات العراقية والخليجية والعربية، الى جانب جميع المكتبات الموسيقية والمنصات المتخصصة في عرض الأغاني، بالاضافة الى عرض الفيديو كليب عبر مجموعة من الشاشات الفضائية العربية.

كالعادة يفاجئنا الفنان علي حسين في اعماله الفنية المتميزة، وفي هذا الخصوص أعلن المكتب الاعلامي للفنان علي حسين عن استقباله عيد الحب في فيديو كليب «بعترف» التي أنهى تصويره في العاصمة الأردنية عمان تحت ادارة المخرج محمد احسان.

ومع نهاية كلمات الاغنية السؤال الذي حير المقربين من الفنان علي حسين، حول مشاكل في علاقة عاطفية دخل بها النجم وانتهت بعزة النفس ام انه يترجم حالة لصديق مقرب، هذا ما سيتم تفسيره بعد صدور الاغنية.

