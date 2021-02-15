«كورونا» والفنانون.. إصابات لا تتوقف

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بين أروقة وقاعات المهرجانات وداخل استديوهات التصوير، استطاع فيروس كورونا أن يشق طريقه في الوسط الفني، اذ تتوالى أنباء اصابة فنان أو فنانة بالفيروس، وكان الفنان المصري صبري فواز أحدث المنضمين لـ«قائمة كورونا» بعد أن أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن اصابته بـ«كوفيد 19» واقتراب تعافيه من الاصابة.

استديوهات التصوير

«فواز» نشر في البداية تدوينه قال فيها «زود عندك يابني.. كورونا واتكرونا الحمد لله على كل شيء»، ثم تبعها بـ«فيديو مباشر» حاول من خلاله طمأنة الجمهور على حالته الصحية، وأنه في طور الشفاء والتخلص من الفيروس.

المثير في الأمر هنا أن اصابة «فواز» بالفيروس جاءت بعد أيام قليلة من الاعلان عن اصابة الفنان المصري، سيد رجب، بـ«كورونا» والاثنان يشاركان في تصوير أدوارهما بمسلسل «موسى» المقرر عرضه رمضان المقبل.

اصابات «كورونا» لم تتوقف عند حد الفنانين، لكنها امتدت الى المنتجين أيضا، حيث أعلن المنتج المصري الشهير، أحمد السبكي، منتصف يناير الماضي عن اصابته هو الآخر بـ«كورونا»، وأعلن «السبكي» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» عن اصابته في تدوينه جاء فيها: «ايجابي كورونا.. دعواتكم وخلوا بالكم».

ذروة الإصابات

ديسمبر الماضي، شهد ذروة الاصابات في صفوف نجوم «الوسط الفني»، حيث أعلنت الفنانة المصرية، يسرا، عن اصابتها بـ «كورونا» في الأسبوع الأخير من الشهر، وكتبت يسرا، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»: «أتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من اصابتي بفيروس «كورونا»، كما أوجه شكرا خاصا جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة المرض... ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض... شكرا للجميع». وتناقلت أنباء حول أن حفل «عيد ميلاد» الفنانة المصرية نيللي كريم، كان سببا في تزايد معدلات الاصابة بين في الوسط الفني، حيث حضر عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة يسرا، وجمال العدل، والمخرجة ايناس الدغيدي، والفنانة الهام شاهين، والفنان آسر ياسين وحسن أبو الروس وآخرون. وبعد ساعات قليلة من اعلان يسرا، أعلن المنتج المصري جمال العدل، هو الآخر، اصابته بفيروس كورونا، اذ أجرى تحليل مسحة كورونا، في أحد المعامل الخاصة، وقد ثبتت ايجابية النتيجة المسحة، كاشفا عن أنه يخضع للعزل المنزلي، ولاسيما أنه يعاني من بعض المتاعب الصحية اثر اصابته بالفيروس.

أعياد الميلاد

كما انضمت صاحبة عيد الميلاد، الفنانة نيللي كريم، الى قائمة الضحايا، بعدما أعلنت الفنانة الهام شاهين عن اصابة «نيللي» بالفيروس بعد 48 ساعة من اعلان «يسرا» عن اصابتها.

ثم أعلنت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي عن اصابتها بفيروس كورونا وكتبت عبر «فيس بوك»: «أنا كورونا وبالبشاميل كمان، حاجة كده انزيمات كبد على تجلطات في بروتينات الدم، ما شاء الله».

ولم تكد تمر 24 ساعة على اعلان زوجة «الصاوي» عن اصابتها، الا وأعلن الفنان كريم فهمي عن اصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب «كريم» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» قائلا: «ايجابي كورونا.. الحمد لله». كما أعلن العديد من الفنانين المصريين مثل نشوى مصطفى وبسمة وكريم قاسم وأمينة خليل، اللاتي أعلن تعافيهن لاحقا، ونشرن عبر حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي تجربتهن مع المرض.

أما الفنان أمير كرارة، فأعلن قبل أسابيع عن تعافيه من فيروس كورونا بعدما أصيب خلال تصوير مسلسل «نسل الأغراب»، ليحصل بعدها «كرارة» على إجازة لمدة 21 يوما أعلن بعدها عن تعافيه الكامل من الفيروس.

كما كشفت الفنانة أروى عن ايجابية مسحتها من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر:« للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين».

