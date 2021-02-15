Top Movies

إضاءات

The Marksman فيلم أكشن وإثارة للمخرج روبرت لونيز، والنجوم مثل: كاثرين وينبك، وليام نيسون وتيريزا رويز.

The Little things فيلم جريمة ودراما وإثارة للمخرج جون لي هانكوك، والنجوم مثل: دنزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو.

Wonder woman 1984 فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج باتي جينكيز، والنجوم مثل: غال غادوت وكريس بيني وكريستن ويغ.

The Croods: A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وايماستون وريان رينولدز.

Monster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج بول آندرسون، والنجوم مثل: ميلا جوفوفي وتوني جاورون برلمان.

Fatale فيلم إثارة للمخرج ديون تايلور والنجوم مثل: هيلاري سوانك ومايكل إيلي ومايك كولتر.

News of the World فيلم أكشن ومغامرات ودراما، للمخرج بول غرينغراس، والنجوم مثل: توم هانكس وهيلينا زينجل وتوم آستر.

Promising young Woman فيلم جريمة ودراما وإثارة للمخرج إيميرالد فينيل، والنجوم مثل: كاري موليجان وبوربورنهام وآليسون بري.

The War With Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي، للمخرج توم هيل، والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوما ثورمان وروب ريغلي.

Pinocchio فيلم دراما وفانتازيا، للمخرج مايتو غاروني، والنجوم مثل: فيديريكو إيلابي ومارين فاكث وجيمي برويتي.