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Top Movies


The Marksman فيلم أكشن وإثارة للمخرج روبرت لونيز، والنجوم مثل: كاثرين وينبك، وليام نيسون وتيريزا رويز.
The Little things فيلم جريمة ودراما وإثارة للمخرج جون لي هانكوك، والنجوم مثل: دنزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو.
Wonder woman 1984 فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج باتي جينكيز، والنجوم مثل: غال غادوت وكريس بيني وكريستن ويغ.
The Croods: A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وايماستون وريان رينولدز.
Monster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج بول آندرسون، والنجوم مثل: ميلا جوفوفي وتوني جاورون برلمان.
Fatale فيلم إثارة للمخرج ديون تايلور والنجوم مثل: هيلاري سوانك ومايكل إيلي ومايك كولتر.
News of the World فيلم أكشن ومغامرات ودراما، للمخرج بول غرينغراس، والنجوم مثل: توم هانكس وهيلينا زينجل وتوم آستر.
Promising young Woman فيلم جريمة ودراما وإثارة للمخرج إيميرالد فينيل، والنجوم مثل: كاري موليجان وبوربورنهام وآليسون بري.
The War With Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي، للمخرج توم هيل، والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوما ثورمان وروب ريغلي.
Pinocchio فيلم دراما وفانتازيا، للمخرج مايتو غاروني، والنجوم مثل: فيديريكو إيلابي ومارين فاكث وجيمي برويتي.


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