12.4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّ 12,4 مليون شخص في سورية التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها «مقلقة».

وقال البرنامج إن الرقم يعني أن «60 في المئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي»، بناءً على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020.

ويمثل ذلك زيادة حادة من 9,3 ملايين شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون وكالة فرانس برس أنّ «المزيد من السوريين ينزلقون الى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى».

وتابعت «من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات».

ودمرت الحرب السورية المستمرة منذ ما يقرب من عشر سنوات الاقتصاد وزادت التضخم في جميع أنحاء البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في مطلع عام 2021، كانت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد أعلى 33 مرة من متوسط خمس سنوات قبل الحرب.

وتسببت الأزمة المالية في لبنان المجاور بتباطؤ تدفق الدولار إلى الداخل السوري كما أدت عمليات الإغلاق لوقف انتشار جائحة «كوفيد-19» إلى زيادة المشكلات الاقتصادية.

وقالت لوسون إنّ «الوضع الاقتصادي في سورية يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة».

في تطور آخر، أقر محللون في مؤسسة «راند» الأميركية «بأن الضربات الجوية للقوات الجوية الأميركية تقتل المدنيين في العراق وسورية، وأوصوا بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في المستقبل».

وقالت المؤسسة في تقرير أمس: «سيتعين على القوات الجوية الأميركية الحد من الخسائر المدنية والأضرار الجانبية في العمليات الجوية المستقبلية، بما في ذلك القتال شبه النظير الذي يمكن أن يحدث في بيئات حضرية كثيفة».

ونشرت مؤسسة «راند» دراسة من 500 صفحة حول «الحرب الجوية ضد «داعش»، تم تخصيص العمل لتحليل إجراءات طيران التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة في سورية والعراق في الفترة من أغسطس 2014 إلى مارس 2019.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن القيادة المشتركة للتحالف في صيف 2019، قُتل 1319 مدنياً في ضربات جوية شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في العراق وسورية منذ 2014. في الوقت نفسه، وفقًا لمجموعة المراقبة البريطانية «Airwars»، يمكن أن يكون هذا الرقم أكثر بعشر مرات- ما يصل إلى 13 ألف قتيل.

