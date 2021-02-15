بلينكن: الدبلوماسية أفضل خيار لكبح «نووي» إيران

عربيات ودوليات

واشنطن- القدس المحتلة- الوكالات: أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الدبلوماسية هي الوسيلة المثلى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال بلينكن في تغريدة، أمس «يسعدني أن أرى المبعوث الخاص لإيران روب مالي يبدأ بداية رائعة في الخارجية. الدبلوماسية هي أفضل خيار لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي»، من دون أن يفصح الوزير عن أي تفاصيل إضافية.

واختارت إدارة بايدن، روبرت مالي، أحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ليكون مبعوثها الخاص لإيران، رغم انتقادات التيار اليميني المحافظ الذي يتهم مالي بـ «التساهل مع بلد عدو».

وأكد بلينكن نية الرئيس بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، بشرط أن تجدد إيران الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق والتي بدأت بالتخلي عنها ردا على عقوبات إدارة ترامب.

وتريد إيران في المقابل أن تقوم واشنطن بالخطوة الأولى عبر رفع العقوبات، وهذا ما يرفضه الرئيس بايدن.

وتأتي هذه التطورات قبل أيام من موعد الواحد والعشرين من فبراير الذي حدده البرلمان لطهران بعدم السماح لمحققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات التفتيش ما لم يتم تخفيف العقوبات الأميركية. لكن البرلمان لم يصل إلى حد القول بطرد المفتشين.

في غضون ذلك، اعتبر ضابطان إسرائيليان كبيران سابقان أن ادعاء رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ورئيس أركانه، بأن عودة واشنطن، إلى الاتفاق النووي تشكل خطرا على إسرائيل هو «تضليل».

وشدد الضابطان، وهما نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست عن حزب ميرتس، يائير غولان، والضابط برتبة عميد وعضو الكنيست السابق والمرشح في قائمة حزب العمل لانتخابات الكنيست المقبلة، عومير بار ليف، على أن «ضباط الجيش الإسرائيلي عبروا عن رأيهم حينما أبرم الاتفاق النووي، مؤكدين أن الاتفاق معقول وصحيح بالنسبة لإسرائيل».

وقال غولان، في تصريح صحافي، إنه «عندما تم توقيع الاتفاق، قلنا إن «هذا ليس اتفاقا مثاليا، لكنه اتفاق جيد. فهو يرجع البرنامج النووي سنوات إلى الوراء. وهذا ما كنا نريده».

وأضاف غولان، فيما يتعلق بادعاءات نتانياهو وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأن إيران خدعت وخصبت اليورانيوم سرا «إذا كانوا يخصبون في السر، فإنه بإمكانهم القيام بذلك بوجود اتفاق أو بدون اتفاق. لكن تحت نظام الاتفاق كنا نعلم بشكل مؤكد أنهم أوقفوا عمل أجهزة الطرد المركزي. لا أقول إنهم لم يعملوا بالسر، ولا أشتبه ببراءة الإيرانيين. ما أقوله هو أن الاتفاق حقق إنجازات مذهلة لدولة إسرائيل»، مضيفا أن «ما حققه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من إنجازات لم يكن باستطاعتنا بأي طريقة أن نحققه. لقد أخذ أكثر من 8 أطنان من المواد المخصبة بمستوى متدن وخفض الكمية إلى 300 كيلوغرام، وجعلهم يتنازلون عن المواد المخصبة بمستوى متوسط، وفرض الاتفاق قيودا على مواد أخرى كالمياه الثقيلة، وأرجأ إقامة مصنع يورانيوم معدني إلى العام 2030. لقد منع الاتفاق إيران من الذهاب باتجاه مفاعل نووي».

بدوره، قال بار ليف، إنه «ليس واضحا أن التوجه الأميركي هو العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي الآن. ففي الاتفاق الأصلي كان ينقص التطرق إلى موضوع تطوير الصواريخ. ومن الجائز أنه في تلك السنوات، ولو كان نتانياهو أقل عدائية تجاه أوباما، ولو لم يتجه نحو الصدام معه بخطابه في الكونغرس، لربما كان أوباما سيتعاون معه، وربما كانوا سيتوصلون إلى اتفاق أفضل. ورغم ذلك، اتفاق سيئ أفضل من عدم وجود اتفاق».

