الروهينغا يخشون موجة ثانية من «الإبادة»

عربيات ودوليات

بعد سنوات من النزاعات والتهجير، يخشى الروهينغا في ميانمار عودة النظام العسكري إلى الحكم، مخافة نشوب أعمال عنف جديدة في ولاية راخين، حيث أعلنت جماعات سكانية دعمها للسلطات الجديدة.

وأمضت فئة كبيرة من هذه الأقلية المسلمة، التي لا يحوز أفرادها على جنسية، سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة من دون حرية التنقل أو توفير الرعاية الصحية في ظروف يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها «ترقى إلى الفصل العنصري».

وما زال القمع العسكري الذي سجّل عام 2017 وشهد تدمير قرى بأكملها وفرار نحو 750 ألفاً منهم إلى بنغلاديش، هرباً من الفظائع وجرائم الاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، ماثلاً أمامهم. (أ. ف. ب)

