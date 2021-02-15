مصر: اعتقال أخطر مزوري شهادات الماجستير والدكتوراه

عربيات ودوليات

كثفت وزارة الداخلية المصرية حملتها ضد أكاديميات تعليمية وهمية تمارس النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية، وفي هذا السياق تم القبض على أحد المواطنين في القاهرة -له سجل جنائي- بتهمة إنشاء وإدارة كيان تعليمي (أكاديمية) من دون ترخيص، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمؤسـسات التعليمية الأجنبية والمصرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المتهم قـــام بإنشاء مـــوقع إلكتروني باسم الأكاديمية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وأعلن من خلاله بأنه وكيل معتمد دولي للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد المختلفة وإمكانية منح شهادات علمية (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) في العديد من المجالات والتخصصات التعليمية (الصيدلة- الطب- التغذية العلاجية- الأمن الصناعي- العلاج الطبيعي- التمريض- إدارة الأعمال- الهندسة) وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبـي الحصول على تلك الشهادات نظير تحصله على مبالغ مالية طائلة منهم.

وأوضح بيان الداخلية انه تم استهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عثر على العديد من المطبوعات التي تؤكد نشاطه الإجرامي (شهادات دراسية مزورة، كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، دفاتر إيصالات استلام نقدية، مجموعة من المستندات الخاصة براغبي الدراسة بالأكاديمية، كتب ومناهج لمواد دراسية، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، جهاز لاب توب، طابعة كمبيوتر مع ماسح ضوئي.. بفحصها فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين احتواؤها على برنامج تعديل الصور الفوتوغرافية، وصور جميع المستندات المضبوطة، وموقع الكتروني باسم الأكاديمية يعلن من خلاله عن مزايا الدراسة بالأكاديمية وتوفير فرص عمل للدارسين.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وقالت مصادر صحافية إن المتهم يعتبر من أخطر مزوري شهادات الماجستير والدكتوراه ويعمل بصورة شديدة الاحترافية.

