زلزال اليابان.. تسرب مياه ملوثة من محطة فوكوشيما النووية

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طوكيو - الوكالات: ذكرت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان، أن كمية محدودة من المياه تسربت من برك تخزين الوقود النووي المستهلك في عدد من المفاعلات نتيجة زلزال قوي ضرب البلاد السبت. وقالت شركة طوكيو للكهرباء، أمس، إن التسرب وقع في المفاعلين الخامس والسادس لمحطة «فوكوشيما-1» والمفاعل الأول في محطة «فوكوشيما-2».

وأكدت الشركة أن كمية المياه كانت قليلة، وأن الحادث لم يتسبب في تغيير خطير في مستويات الإشعاع حول المحطة، كما أنه لا يشكل خطرا على سلامة المنشآت النووية في البلاد.

في غضون ذلك، شهدت مقاطعة فوكوشيما أمس هزة ارتدادية قوية بلغت قوتها 5,2 درجات بمقياس ريختر، وكان مركزها على عمق 50 كم تحت الأرض.

ولم ترد معلومات على الفور عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء هذه الهزة، فيما ألغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التحذير من تسونامي الذي أصدرته فور الهزة الجديدة.

وحسب أحدث تقارير، فإنه إصيب أكثر من 120 شخصا، وتوقفت حركة القطارات في مناطق واسعة بشمال شرق اليابان أمس، بعد هزة بلغت قوتها 7,3 درجات ضربت السبت المنطقة نفسها التي ضربها زلزال فوكوشيما المدمر قبل نحو عشر سنوات.

وأدى زلزال السبت إلى تصدع الجدران وتحطم النوافذ، كما تسبب في حدوث انهيار أرضي في فوكوشيما التي تعد أقرب المناطق لمركز الزلزال.

