بعد محاكمة تاريخية.. ترامب ينجو من الإدانة

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واشنطن - الوكالات: فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تأمين اغلبية الثلثين اللازمة لادانة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العصيان.

ويتعلق الأمر بحادثة اقتحام انصار لترامب مبنى الكونغرس في يناير الماضي عقب خطاب للرئيس الجمهوري كان يندد فيه بالانتخابات الرئاسية التي خسرها في نوفمبر الماضي.

وشهدت اجراءات المساءلة التي عقدت في مجلس الشيوخ تصويت 57 عضوا، من اصل مئة، ضد ترامب، بينما كان صدور قرار الادانة يحتاج الى اغلبية الثلثين اي 67 صوتا. وصوت 7 من الحزب الجمهوري لصالح ادانة ترامب.

وكان من شأن ادانة ترامب حرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسة مرة اخرى.

وبعد تبرئته، اصدر ترامب بيانا ندد فيه بالمحاكمة باعتبارها «أكبر الحملات ذات الدوافع السياسية في التاريخ».

الديموقراطية الهشة

وقال الرئيس جو بايدن «في حين ان التصويت النهائي لم يؤد الى ادانة، فان جوهر التهمة ليس موضع خلاف. لقد ذكرنا هذا الفصل الحزين من تاريخنا بأن الديموقراطية هشة. ويجب الدفاع عنها دائماً. ويجب ان نكون يقظين دائماً. وأن العنف والتطرف ليس لهما مكان في اميركا. وأن كل واحد منا عليه واجب ومسؤولية، خاصة كقادة، للدفاع عن الحقيقة ودحر الأكاذيب».

وقال العضو الجمهوري البارز في الكونغرس، السيناتور ميتش ماكونيل، بعد انتهاء التصويت، إن ترامب كان «مسؤولا» عن الهجوم على مبنى الكابيتول ووصفه بأنه «تقصير مشين جداً في اداء الواجب».

وكان ماكونيل صوت في وقت سابق ضد ادانة ترامب، قائلاً انها غير دستورية الآن لأنه لم يعد رئيساً. ولعب ماكونيل دورا اساسيا في تأخير محاكمة ترامب الى ما بعد مغادرة المنصب، في 20 يناير الماضي.

ومع ذلك، حذر ماكونيل من احتمال تحميل ترامب المسؤولية في المحكمة.

وقال: «لم يفلت من اي شيء حتى الآن. لدينا نظام عدالة جنائية في هذا البلد، ولدينا نظام دعاوى مدنية والرؤساء السابقون ليسوا في مأمن من المحاسبة في اي منهما».

في بياناتهم الختامية، حذر المشرعون الديموقراطيون من خطورة تبرئة ترامب.

من جهته، وصف محامي ترامب، مايكل فان دير فين، الاجراءات بأنها «محاكمة صورية» وقال ان الديموقراطيين «مهووسون» بمحاكمة ترامب.

أما ترامب، فقال انه لم يسبق لأي رئيس ان «مر بأي شيء مثل ذلك» وأن مسيرته «لجعل اميركا عظيمة مرة اخرى» قد بدأت للتو.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه: «كانت هذه مرحلة اخرى من اكبر الحملات ذات الدوافع السياسية في تاريخ بلادنا».

ولم يذكر البيان احداث الشغب التي حصلت في 6 يناير، بل كرر الرواية القائلة بأن الحزب الديموقراطي يدعم «مثيري الشغب والغوغاء».

واختتم ترامب البيان بالتطلع نحو المستقبل وبوعد لمؤيديه: «ان حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل اميركا عظيمة مرة اخرى قد بدأت للتو».

وأضاف: «في الأشهر المقبلة لدي الكثير لأشاركه معكم، وأتطلع لمواصلة رحلتنا المذهلة معاً لتحقيق العظمة الأميركية لجميع افراد شعبنا».

