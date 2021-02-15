بيلوسي: أفدح جريمة دستورية في تاريخ أميركا

عربيات ودوليات

اعتبرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، ان ما فعله الجمهوريون المصوتون لتبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب، واحد من اكثر الأعمال المخزية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت بيلوسي في بيان «يمكن للكونغرس والبلد ان يفخروا بمديري الاقالة في مجلس النواب، الذين دافعوا عن دستورنا وديموقراطيتنا في مجلس الشيوخ بعرض مؤثر وبارع اظهر حباً غير عادي للبلد والولاء لقسمنا والحقائق»

وأضافت «عرض مديرو مجلسنا ادلة قاطعة على الحقيقة المؤلمة بأن دونالد ترامب حرض حشوداً عنيفة على مهاجمة مبنى الكابيتول ثم رفض التدخل لوقف الهجوم، حتى عندما هددت جماعته بشنق مايك بنس». وتابع البيان: «ان تحريض ترامب على التمرد ضد ديموقراطيتنا يعرض اعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس والموظفين والعاملين في انفاذ القانون لخطر مميت. انها افدح جريمة دستورية يرتكبها رئيس وتستحق الادانة بوضوح».

وقالت بيلوسي: «أحيي اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا لضميرهم ولبلدنا، وأن رفض الجمهوريين الآخرين في مجلس الشيوخ تحميل ترامب المسؤولية عن اشعال تمرد عنيف للتشبث بالسلطة سوف يُعتبر من احلك الأيام وأكثر الأعمال المخزية في تاريخ امتنا».

