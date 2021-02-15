عربيات ودوليات

تناولت صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية تبرئة مجلس الشيوخ الأميركي للرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على العصيان تحت عنوان «تبرئة معيبة لدونالد ترامب». وقالت انه في بلد منقسم مثل الولايات المتحدة، فان اغلبية 57 مقابل 43 لأي اقتراح امر رائع. وعندما يتعلق الأمر بادانة رئيس سابق بتهمة التحريض على العصيان، فهو امر تاريخي. ونجا دونالد ترامب من محاكمته في مجلس الشيوخ بسبب حصار الكابيتول الذي ساعد في فرضه في 6 يناير، لكن مسعى محاكمته لم يكن غير مجد. ورأت الصحيفة ان مساءلة ترامب قد اوضحت الحد الفاصل بين الجناح الذي يؤمن بالمبادئ في الحزب الجمهوري وباقي الحزب. فقد صوت سبعة من اعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري - بن ساسي، وليزا موركوفسكي، وميت رومني، وريتشارد بور، وبيل كاسيدي، وباتريك تومي، وسوزان كولينز - لصالح ادانة ترامب. وبحسب «الفاينانشال تايمز»، فان للمحاكمة تداعيات على ترامب نفسه، حتى لو لم ينتج عن المساءلة منع تولي المنصب مرة اخرى. فمن خلال ادلة الفيديو التي نشرها اعضاء مجلس الشيوخ للجمهور، اصبح من الواضح اكثر مما كان عليه قبل شهر مدى فداحة اقتحام الكونغرس. وأشارت الى ان عملية المساءلة اعانت على استرجاع بعض الثقة والسمعة الحسنة في الحزب الجمهوري. ومن البداية الى النهاية، كان الاجراء سريعاً، على عكس التوقعات بملحمة قضائية من شأنها ان تستنزف صبر الناخبين والرئيس جو بايدن. وأضافت الصحيفة ان عملية المساءلة لم تشبها الضحالة والنقاشات عديمة الجدوى، بخلاف فريق دفاع ترامب. كما ان العملية لم تسفر عن جولة اخرى من الاضطرابات او احداث الشغب التي كان يخشى الكثير منها. وبينما كان الرئيس الجديد يقف بمعزل عن الآخرين، كان الكونغرس مركزاً للحياة الوطنية مرة اخرى. وقد ادى الاعتداء على مقره الى تجديد دوره كمراقب للسلطة التنفيذية. وقالت الصحيفة انه في نهاية هذا الاجراء الدستوري السريع والسلمي، اجري التصويت وأسفر عن عدم الادانة. ورأت انه يقع على عاتق الجمهوريين العقلاء ان يتأكدوا من ان النتيجة بداية لشيء ما، وليست صورة خاطفة في الانحطاط المستمر لليمين الأميركي. ويجب على الحزب الا يرفض ترامب فحسب، بل يرفض جنون العظمة والتطرف الذي ادى الى اعمال العنف المميتة في 6 يناير.