«كورونا».. السلالة البريطانية أكثر فتكاً

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشف دراسة جديدة ان السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والمعروف باسم B.1.1.7، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، اكثر قابلية للانتقال بنسبة 30 الى 70 في المئة من السلالة القديمة للفيروس، كما انها اكثر فتكا بسبب ارتفاع عدد الأشخاص الذين يصابون به، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأفادت الدراسة، التي اجراها علماء بريطانيون، ان السلالة الجديدة تزيد عدد حالات الاصابة الخطيرة التي تحتاج الدخول الى المستشفى وعدد الوفيات، مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس.

وأكد العلماء ان سبب ارتفاع معدل الوفيات ليس واضحاً تماماً. لكن تشير بعض الأدلة الى ان الأشخاص المصابين بالمتغير قد يكون لديهم حمولات فيروسية اعلى.

وقال المستشارون العلميون للحكومة البريطانية امس، ان النتائج الجديدة كشفت عن مخاطر قيام الدول بتخفيف قيود واجراءات الاغلاق.

وقدر العلماء أخيراً ان المتغير قد انتشر الى 82 دولة على الأقل، ويتم نقله بنسبة 35 الى 45 في المائة بسهولة اكبر من المتغيرات الأخرى في الولايات المتحدة. ويعتقد المسؤولون الأميركيون ان هذه السلالة الجديدة قد تكون الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة هناك بحلول شهر مارس.

وذكر نيل فيرجسون، عالم الأوبئة والمستشار العلمي للحكومة البريطانية، ان «الصورة العامة هي ما يشبه زيادة 40 الى 60 في المئة في مخاطر دخول المستشفى، وخطر الوفاة».

وقالت موغ سيفيك، خبير الأمراض المعدية في جامعة سانت اندروز في اسكتلندا والمستشار العلمي للحكومة البريطانية: «أعتقد ان هذه النتائج ربما تكون حقيقية، على الرغم من استمرار وجود العديد من الأمور التي نحتاج الى فهم اسبابها».

في غضون ذلك، اعلنت السعودية امس تمديد العمل بالاجراءات الاحترازية لمدة 30 يوما اضافية، قابلة للتمديد. فقد جاء في تصرح لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية انه تم «تمديد العمل بالاجراءات الاحترازية مدة 20 يوما اضافيا للتجمعات البشرية، وايقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، واغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي»، وذلك بدءا من الساعة 10 من مساء الأحد (أمس)، «ليكون الاجمالي 30 يوما قابلة للتمديد». وأوضح المسؤول السعودي ان الأمر سيسير «حسب متطلبات الوضع الوبائي»، وهي الا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصا، وايقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، واغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة او الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

ونوه المصدر الى اهمية التزام الجميع بذلك، بالاضافة الى الالتزام بالاجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وكانت الحكومة العراقية، اعلنت، اغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال ايام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي ايام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة اسبوعين، في اطار مواجهة تفشي الفيروس. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان انه تقرر ايضا «غلق الأماكن الترفيهية والمتنزهات ودور السينما والقاعات الرياضية والمسابح كافة، وغلق المطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل وغلق المولات والمقاهي والكافيتريات، ابتداء من 18 فبراير، ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد وحسب الموقف الوبائي للمرض، وغلق المساجد والحسينيات كافة وفتحها اوقات الصلاة (فقط) لرفع الآذان ومنع اقامة صلاة الجماعة فيها والى اشعار آخر».

