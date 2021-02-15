ميسي قاد برشلونة إلى اكتساح ألافيس

دوليه

حقّق أتلتيكو مدريد المتصدر والمنقوص بسبب فيروس كورونا فوزه الخامس توالياً خارج أرضه في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2014، بصعوبة أول من امس على حساب مضيفه غرناطة 2-1 في المرحلة الثالثة والعشرين، التي شهدت أيضاً اكتساح برشلونة لألافيس 5-1 واستعاد الوصافة. ورغم الغيابات العديدة في صفوفه، استعاد أتلتيكو نغمة الفوز بعد تعثره في الدقيقة قبل الأخيرة من مواجهته مع ضيفه سيلتا فيغو (2-2) في الجولة الماضية. وعزّز أتلتيكو، الباحث عن لقبه الحادي عشر في الدوري والاول منذ 2014، صدارته إلى 54 نقطة من 21 مباراة.وخاض أتلتيكو المباراة دون نجمه الشاب البرتغالي جواو فيليكس، الفرنسيين توما ليمار وموسى ديمبيلي والمكسيكي هكتور هيريرا المصابين بفيروس كورونا، بالاضافة الى الموقوفين الاوروغوياني خوسيه خيمينيس والانكليزي كيران تريبييه.ولم يكن غرناطة، ثامن الترتيب موقتا، لقمة سائغة أمام فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني، برغم عدم تحقيقه أي فوز في آخر خمس مباريات في الليغا. وسيخوض أتلتيكو احدى مباراتيه المؤجلتين بعد غد على ارض ليفانتي محاولا تعميق الهوة أكثر في الصدارة، علما بانه يستعد أيضا لمواجهة تشلسي الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في 23 الجاري والتي نقلت إلى العاصمة الرومانية بوخارست بسبب تفشي فيروس كورونا.ولم يجد غرناطة آلية اللعب في الشوط الاول وعجز عن الاحتفاظ بالكرة، ما ترك حارس الضيوف السلوفيني يان أوبلاك دون قلق حقيقي. واستمر عدم اقناع أتلتيكو في الشوط الثاني، فيما بدا غرناطة خطرا في الركلات الثابتة، حتى انقذه ماركوس يورنتي بيسارية زاحفة من حافة المنطقة في الزاوية البعيدة الى يسار الحارس سيلفا (63).

وتنفّس سيميوني الصعداء، لكن ليس لوقت طويل، فمن ركنية لاحقة ارتبك دفاع أتلتيكو، الأقوى في الدوري، بالتعامل معها، فسدد الفنزويلي يانخل هيريرا كرة ارتدت من المدافع ماريو هرموسو في شباك أوبلاك (66).

وبمساعدة من الدفاع أيضا ارتدت تسديدة كوريا الارضية من خيسوس فاييخو وهبطت في شباك غرناطة هدفا ثانيا (75).وفي المباراة الثانية، دك برشلونة شباك ضيفه ألافيس بخماسية بينها ثنائيتان للبرتغالي فرانشيسكو ترينكاو (29 و74) والأرجنتيني ليونيل ميسي (45+1 و75)، واضاف جونيور فيربو الخامس (80)، فيما سجل ألافيس هدفه الوحيد بواسطة لويس ريوخا (57).ووجه برشلونة انذارا شديد اللهجة الى ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الذي يستضيفه بعد ثلاثة أيام على ملعب كامب نو في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. واستعاد برشلونة المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

وارتقى إشبيلية إلى المركز الثالث مؤقتاً بـ45 نقطة، بفوزه الثمين على ضيفه هويسكا متذيل الترتيب 1-0 سجله المغربي منير الحدادي في الدقيقة 57، بعدما استلم عرضية من أوليفير توريس، فأكملها برأسية قوية في المرمى.

