سيتي قسا على توتنهام

دوليه

أحرز مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على ضيفه توتنهام 3-0 أول من أمس في الجولة 24 من الدوري الإنكليزي. وسجل كل من الإسباني رودريغو هيرنانديز «رودري» (23 من ركلة جزاء) والألماني إلكاي غوندوغان (50 و66) ثلاثية كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا. ويحتل سيتي صدارة الـ»بريميرليغ» برصيد 53 نقطة. وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 16 مباراة له في جميع المسابقات. وعزز غوندوغان موقعه على لائحة الهدافين برصيد 11 هدفاً بينها ثمانية أهداف هذا العام، وهو أفضل هداف لفريقه في الدوري حتى الآن. واضطر غوندوغان إلى ترك مكانه للإسباني فيران توريس في الدقيقة 69 بسبب إصابة في عضلات المحالب. وثأر مانشستر سيتي لخسارته أمام الفريق اللندني 0-2 في المرحلة التاسعة في 21 نوفمبر الماضي. وأكد سيتي استعداده الجيد للقمة المرتقبة المقبلة ضد إيفرتون بعد غد وأرسنال الأحد المقبل في الدوري المحلي. وسيحل سيتي ضيفاً في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني ذهاباً في 24 فبراير الحالي قبل أن يستضيفه إياباً في 16 مارس المقبل. وانتهت مباراة برايتون مع ضيفه أستون فيلا بالتعادل السلبي. وبات أستون فيلا في المركز الثامن وبفارق الأهداف عن توتنهام التاسع (36 نقطة).

