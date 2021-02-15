ليفركوزن سقط في فخ التعادل

دوليه

أهدر باير ليفركوزن نقطتين ثمينتين في سعيه إلى المنافسة على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه مايتنس(2-2)، ولم يكن بوروسيا دورتموند أفضل حالاُ منه ونجا من خسارة أمام ضيفه هوفنهايم بفضل هدف متأخر لنجمه النرويجي إرلينغ هالاند وتعادل معه 2-2 أيضاً، أول من أمس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني.

في المباراة الأولى، كان باير ليفركوزن في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي عندما تقدم بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني لوكاس ألاريو عندما استغل كرة عرضية من الفرنسي موسى ديابي (14)، والتشيكي باتريك شيك بتسديدة بيسراه من زاوية صعبة إثر تمريرة من الوافد الجديد الإنكليزي ديماراي غراي (84). لكن ماينتس انتفض في الدقائق المتبقية بتسجيله هدفين متأخرين عن طريق روبرت غلاتسيل بتسديدة بيسراه (89) والنمساوي كيفن ستويغر بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (90+2)، ليحرم باير ليفركوزن من العلامة الكاملة. وصعد باير ليفركوزن إلى المركز الرابع مؤقتاً برصيد 36 نقطة. وفي الثانية، أنقذ هالاند بوروسيا دورتموند من الخسارة بتسجيله هدفاً متأخراً أدرك به التعادل أمام ضيفه هوفنهايم.وزاد هوفنهايم الضغط على مدرب دورتموند المؤقت إدين ترزيك الذي خلف السويسري المقال لوسيان فافر مطلع العام الحالي، إذ أن فريقه لا يزال في المركز السادس متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان دورتموند يأمل بتحقيق انتصار قبل لقائه المرتقب والصعب خارج أرضه أمام إشبيلية الإسباني بطل «يوروبا ليغ» في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال الأربعاء. وتعادل فيردر بريمن سلباً على أرضه أمام فرايبورغ، فيما ساهم الوافد الجديد سامي خضيرة في إنقاذ هرتا برلين من الخسارة أمام شتوتغارت بمساهمته في تسجيل هدف التعادل (1-1).

