نابولي هزم يوفنتوس وسقوط ميلان أمام سبيزيا

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أنقذ نابولي مدربه جينارو غاتوزو من الاقالة عندما أطاح بضيفه يوفنتوس حامل اللقب بالفوز عليه 1-0، فيما أسدى سبيزيا خدمة الى إنتر عندما حقق فوزا تاريخيا على جاره ميلان المتصدر 2-0 أول من أمس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي. في المباراة الاولى على ملعب «دييغو مارادونا» في نابولي، سجل لورنتسو إينسينيي الهدف الوحيد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، معيداً فريقه الى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارتين امام جنوى 0-1 في الدوري السبت الماضي وامام اتالانتا 1-3 الثلاثاء الماضي في اياب مسابقة الكأس التي جرد من لقبها بعدما تعادلا ذهابا 0-0. وأنعش نابولي اماله في المنافسة على احدى البطاقات المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والتي تعتبر هدفاً بالنسبة له هذا الموسم، بعدما ارتقى الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 40 نقطة مع مباراة مؤجلة امام يوفنتوس بالذات. كما رفع نابولي معنوياته قبل مواجهة مضيفه غرناطة الاسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ». في المقابل، جاءت خسارة يوفنتوس قبل مواجهة مضيفه بورتو البرتغالي بعد غد في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري الابطال.وتجمد رصيد يوفنتوس عند 42 نقطة في المركز الثالث. وحصل نابولي على ركلة جزاء عندما وجه القائد جورجو كييليني ضربة بيده الى وجه المدافع أمير رحماني من كوسوفو داخل المنطقة اثر منافسة على كرة عالية فاحتسبها الحكم دانييلي دوفيري بعد اللجوء الى الحكم الفيديو المساعد «في آيه آر» فانبرى لها اينسيني قوية بيمناه في الزاوية اليمنى للحارس البولندي فويتشخ تشيشني (31). وهو الهدف المئة لاينسينيي في مختلف المسابقات مع نابولي وبات سابع لاعب يحقق هذا الانجاز مع الفريق الجنوبي، وأول إيطالي يفعلها معه. وأسدى سبيزيا خدمة إلى إنتر عندما تغلب على جاره ميلان بهدفين نظيفين سجلهما جوليو ماجيوري (56) وسيموني باستوني (67). وهو الفوز الثاني على التوالي لسبيزيا والسادس هذا الموسم والأول في تاريخ مواجهاته مع ميلان الذي مني بالخسارة الثالثة هذا الموسم والاولى خارج قواعده بعد خسارتيه امام ضيفيه يوفنتوس واتالانتا. وتجمد رصيد ميلان عند 49 نقطة وبات مهددا بفقدان الصدارة. وقدم ميلان أسوأ أداء له هذا الموسم ولم يسدد مهاجموه بين الخشبات الثلاث طيلة المباراة، فيما استحق لاعبو صاحب الارض الفوز وكان بإمكانهم تسجيل اكثر من هدفين.