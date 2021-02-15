المقاولون يودع الكأس مبكراً

دوليه

ودع المقاولون العرب بطولة كأس مصر مبكرا بعد الخسارة أمام بتروجيت الناشط في دوري القسم الثاني بنتيجة 3-1 على ملعب السلام ضمن منافسات دور الـ32 اول من امس. وبعد مفاجأة بتروجيت بقيادة مديره الفني ياسر رجب لاعب الأهلي الأسبق تأهل الفريق إلى ثمن النهائي ليواجه الفائز من لقاء الإنتاج الحربي ضد كوكاكولا.

في المقابل حقق الجونة فوزا ساحقا على كيما أسوان الذي يلعب بدوري القسم الثاني بنتيجة 6-1 على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر.

وتأهل الجونة بقيادة مدربه رضا شحاتة إلى ثمن النهائي وسيواجه الفائز من لقاء سوهاج وأسوان.

