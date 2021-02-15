حادثة سينمائية في الدوري المصري

دوليه

شهدت مباراة بني سويف وسوهاج بدوري القسم الثاني المصري بستاد بني سويف واقعة نادرة بتفويت هدف لصالح سوهاج. الواقعة بدأت بعد سقوط أحد لاعبي سوهاج مصابا فأخرج زملاؤه الكرة خارج الملعب للعلاج ولكن محمود بكري مهاجم بني سويف أعاد الكرة للضيوف بقوة فدخلت الشباك وهو ما فجر اعتراضات لاعبي سوهاج على مهاجم بني سويف.

واعتذر لاعب بني سويف عن الهدف غير المقصود ولكن زملاءه نجحوا في احتواء الموقف بعد أن تركوا لاعب سوهاج نشأت مسعد ينطلق ويسجل هدف التعادل تاركين له الكرة.

وجاءت هذه الواقعة تحت أنظار الحكم أسامة إسماعيل الذي أدار اللقاء ومراقب الحكام توني عثمان. وخرج اللقاء بفوز بني سويف بنتيجة 2-1 في الجولة 13 للمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني.

