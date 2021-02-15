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تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الكأس


أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ32 لبطولة كأس مصر لإتاحة الفرصة أمام الفرق للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية، على ان تحدد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات. وكان مقررا أن يلعب بيراميدز ضد العبور بعد غد كما يلعب الأهلي ضد النصر يوم الجمعة المقبل والزمالك ضد حرس الحدود يوم السبت المقبل. وطلب الزمالك تأجيل لقاء الحرس لظروف سفره إلى السنغال لخوض لقاء تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.
وحدد الزمالك موعد السفر إلى السنغال صباح يوم السبت المقبل لخوض المباراة يوم الثلاثاء 23 من فبراير الحالي وهو ما كان يتعارض مع موعد مباراة حرس الحدود.


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