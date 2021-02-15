كهربا: لا نشبع من البطولات

دوليه

أكد محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الأهلي المصري أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية ولذلك حصدوا الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

وأحرز الأهلي المركز الثالث إثر فوزه على بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح 3 -2 إثر تعادلهما السلبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال كهربا لموقع ناديه «لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية خلال مشوار البطولة رغم الغيابات والظروف التي تعرضنا لها قبل المباراة الأخيرة ومنها إصابة علي معلول». وأضاف «جماهير الأهلي لعبت دورا بارزا جدا في التتويج بالمركز الثالث خاصة أن دعمها كان متواصلا للاعبين منذ مغادرة القاهرة للمشاركة في المونديال وكذلك استقبالها الحافل في المدرجات خلال المباريات وكلها أمور ساهمت بقوة في الإنجاز الذي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين».وأوضح كهربا أن قدر لاعبي الأهلي أنهم دائما ينافسون على هدف واحد وهو تحقيق البطولات والإنجازات وكسر الأرقام القياسية خاصة أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات.

ومضى قائلاً «نحن أيضا لا نشبع منها، ومن ثم سنغلق صفحة التتويج ببرونزية المونديال ونبدأ التفكير فورا في انطلاقة مشوار الفريق في دور المجموعات بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وأيضا استكمال رحلة الدفاع عن لقب الدوري».

