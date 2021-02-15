الأنصاري: إيقاف النشاط الرياضي قرار خطأ

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اعتبر لاعب وسط القادسية والمنتخب الوطني فهد الأنصاري قرار إيقاف النشاط الرياضي في هذا التوقيت وفي هذه الظروف «قرارا خطاً»، لما سينتج عنه من آثار سلبية على اللاعبين والأندية والمنتخبات الوطنية، في الوقت الذي تتواصل فيه الأحداث والمنافسات الرياضية في أغلب دول العالم، وسط إجراءات ورقابة صحية صارمة تضمن استمرار النشاط وحماية اللاعبين من فيروس كورونا المستجد في الوقت ذاته.

وقال الأنصاري لـ «النهار»، إنه يواصل تدريباته اليومية ولم ينقطع عنها في الفترة الماضية سواء أكانت فردية أم جماعية، مؤكداً جاهزيته للمشاركة مع الأصفر في أي وقت يتقرر فيه عودة النشاط الرياضي.

وفيما يتعلق بعودته السريعة من تجربة الاحتراف مع الوكرة القطري، اكتفى الأنصاري بقوله: «أنهيت عقدي بالتراضي»، مضيفاً أنه عائد إلى القادسية للمساهمة مع زملائه في المنافسة على الألقاب.

وتابع: «في هذا الموسم سنقاتل لإسعاد الجماهير القدساوية .. الأصفر يطمح دائماً لكسب جميع البطولات، وهذا دليل على أن نادي القادسية يمتلك فريقاً قوياً وللاعبيه شخصية داخل الملعب .. نحن نفكر دائماً بالمركز الأول في أي بطولة ونسعى له بكل جهدنا».

وتنازل القادسية عن لقب بطولة كأس ولي العهد في الموسم الحالي لصالح منافسه الكويت الذي حسم المباراة النهائية يوم 12 يناير بنتيجة 2 – 1، في حين يحتل القادسية حالياً المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز بعد مضي 3 جولات من عمر البطولة، إذ جمع 6 نقاط من انتصارين على الفحيحيل 4 – 1 في الجولة الأولى، وعلى السالمية 1 – 0 في الجولة الثالثة، مقابل خسارة صادمة أمام النصر 0 – 1 في الجولة الثانية، ويتأخر بفارق نقطة عن المتصدرين العربي والنصر، وهو سيواجه الأخضر في الجولة الرابعة، بيد أن الأنصاري أكد أن الأصفر لن يفرط ببطولة الدوري، ومنوهاً بقوله: «ملامح المنافسين الحقيقيين لم تتضح إلى الآن ومن غير المعقول الحكم على البطل من ثالث جولة». وأشار الأنصاري إلى الأخطاء التحكيمية التي تحدث في البطولات المحلية خصوصا في الفترة الأخيرة، قائلا: «نعم هناك أخطاء كثيرة ..وأتمنى أن تقل في المستقبل». وعلى صعيد المنتخب اعترف الأنصاري بصعوبة المهمة التي تنتظر الأزرق في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤدية إلى مونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، لكنه شدد بقوله: «نثق في إمكاناتنا ويجب على الجميع التكاتف من أجل التأهل».

وتبقى للأزرق 3 مباريات في المجموعة الثانية اثنتان في غاية الصعوبة أمام أستراليا والأردن في 25 و31 مارس المقبل والثالثة سهلة نسبياً أمام تايوان في شهر يونيو إذا لم يتخذ الاتحاد الآسيوي قراراً بتأجيل التصفيات.

ويحتل الأزرق المركز الثاني برصيد 10 نقاط متأخراً بفارق نقطتين عن أستراليا المتصدرة ومتقدما بفارق الأهداف عن الأردن الثالث، فيما تحتل نيبال المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وظلت تايوان في المركز الأخير برصيد خال من النقاط. وعند استقصاء رأيه عن محاولة مدرب الأزرق الإسباني أندريس كاراسكو الاعتماد على العناصر الشابة وهذا ما اتضح خلال اللقاء الودي الأخير مع العراق وهل يرى إن كان الوقت مناسباً أو ضيقاً لتجريب اللاعبين، أجاب الأنصاري: «لدي وجهة نظر مختلفة بهذا الشأن، وهي اختيار الأفضل دائماً وعدم وضع أو أخذ مبدأ العمر أو تجديد الفريق حجة لذلك.. إن كان اللاعب صغيراً أو كبيراً بالعمر ومميزاً فوجوده بالمنتخب مهم».

