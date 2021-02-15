العصيمي: الأصفر عائد بقوة

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أفاد مدير لعبة كرة السلة الجديد في القادسية ناصر العصيمي انه قام بحل جميع الملفات العالقة في الفريق بصورة سريعة بالإضافة إلى تعيين جهاز إداري جديد ومعد بدني للاعبين في ظل سعيه إلى تلبيه احتياجات الأصفر للعودة إلى المنافسة بقوة على البطولات المقبلة.

وقال العصيمي انه تم تعيين اللاعب السابق محمد سالمين مديراً للفريق وفهد اللوقاني مشرفا إلى جانب بقاء وائل راشد مساعدا للمدرب الليتواني لوكاس مندوزا، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي في سبيل إعادة «سلة القادسية» إلى مستواه السابق ، وقال :»قمنا باجراءات سريعة تعتبر من بديهيات العمل الإداري من خلال تنظيم الجهاز الإداري وتعيين معد بدني للاعبين وطبيب جديد للفريق بالإضافة إلى تجهيز غرف تبديل ملابس اللاعبين بكل ما يلزمهم من الادوات الرياضية والبروتينات والملابس الرياضية»، وتابع :» كما قمنا بحل المشاكل العالقة للاعبين سواء من ناحية المكافآت المادية أو العقود أو علاج المصابين وهو ما أثمر التزام مميز من اللاعبين في التدريبات خلال الأسبوع الماضي».وقال العصيمي أن نجم الفريق صالح يوسف متواجد حالياً في قطر لاستكمال رحلة العلاج من الاصابة التي عانى منها في الفترة الماضية حيث من المتوقع أن يعود إلى التدريبات منتصف مارس المقبل، كما اجرى اللاعب شايع مهنا عملية جراحية وهو الآن في مرحلة التعافي من أجل العودة إلى الفريق، مبيناً أنه يسعى إلى تنظيم أمور «سلة الأصفر» بصورة تامة هذا الموسم من أجل البدء في جني ثمار هذه الاهتمام في الموسم المقبل، وقال :» نعمل حالياً على عودة الاستقرار إلى الفريق ومن ثم سننتقل إلى المرحلة الثانية التي ستشهد تدعيم صفوف القادسية بأفضل اللاعبين ومحاولة عودة جميع لاعبي الأصفر المعارين إلى الفريق من جديد في الموسم المقبل».

