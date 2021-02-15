«شباب اليد» ينتظر شارة بدء الإعداد لـ «الآسيوية»

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قال مدير منتخبات كرة اليد محمد الخميس أن ايقاف النشاط الرياضي سيؤثر بصورة كبيرة على منتخب الشباب الذي تنتظره مشاركة خارجية مهمة متمثلة في بطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب، والتي ستقام في البحرين خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس المقبل. وكانت الهيئة العامة للرياضة علقت النشاط لجميع الأندية والاتحادات بناء على دعوة مجلس الوزراء لتنفيذ هذا القرار الذي يأتي ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد. ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السلوفيني بوريس دينيش خطة الاعداد بالتعاون مع اللجنة الفنية والجهاز الإداري بقيادة الخميس ومدير المنتخب الأول فهد الهاجري ومن المنتظر أن يتم الموافقة على بدء التدريبات قبل المغادرة إلى البوسنة 22 فبراير الحالي. وأكد الخميس أن الاتحاد وضع خطة اعداد مدروسة تبدأ من التدريبات المحلية اليومية انتقالاً إلى المعسكرات الخارجية وذلك بغرض اعداد الفريق للظهور بالصورة المناسبة، مشيراً الى ان المدرب حديث العهد بالمنتخب وهي مهمته الأولى معه ولذلك سيحتاج إلى اعداد مركز للوصول الى الحالة الفنية المطلوبة مع الفريق . وقال : «نتمنى من المسؤولين الاستعجال في الموافقة على بدء الخطوة الأولى في اعداد المنتخبات الوطنية وإتاحة الفرصة للاعبين للاستفادة من الحصص التدريبية المحلية».