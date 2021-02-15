برنامج علاجي للموسوي والظفيري في صربيا

محلية

بدأ لاعبا فريق كرة اليد في الكويت صالح الموسوي وعبدالعزيز الظفيري برنامجها العلاجي في صربيا على أمل العودة سريعاً إلى الفريق الذي يستعد لبطولة كأس الاتحاد المحلية. وغادر اللاعبان إلى صربيا لتلقي العلاج هناك من اصابتهما في الكتف حيث تكفل رئيس نادي الكويت خالد الغانم بنفقات العلاج. وخضع اللاعبان إلى العلاج عبر الإبر الجافة إلى جانب جلسات العلاج الطبيعي. من جانبه وجه مشرف الفريق شاكر آرتي الشكر إلى رئيس النادي الغانم على حرصه الدائم على متابعة أمور الفريق وتكفله بعلاج الموسوي والظفيري على نفقته الخاصة.