3 أساطير في ستاد البيت

دوليه

أكد ثلاثة من أساطير الكرة العالمية، كاكا وخافيير ماسكيرانو وجوليو سيزار، أن بطولة كأس العالم «قطر 2022» ستسهم في إزالة الحواجز وتوحيد الشعوب، وستشكل مصدر إلهام للملايين حول العالم.

وقال النجوم الثلاثة خلال زيارتهم إلى ستاد البيت المونديالي إن قطر قادرة على استضافة نسخة متميزة من المونديال بعد أقل من عامين. وأثنى أساطير «الفيفا» على جهود قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، وأكدوا أن مونديال 2022 سيشكل علامة فارقة في المشهد الرياضي العالمي، ولاسيما مع تقارب المسافات في دولة قطر، والتي ستحمل الكثير من المزايا للفرق المشاركة والمشجعين القادمين إلى قطر من أنحاء العالم.

من جهته، أعرب النجم البرازيلي ريكاردو كاكا عن سعادته بعودة المشجعين إلى المدرجات بعد غيابهم عنها خلال الأشهر الأخيرة في كافة أنحاء العالم، وأكد أن سعادته لا توصف لرؤية المشجعين مجدداً وسماع هتافاتهم بين مدرجات بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت في قطر يوم الخميس الماضي، رغم محدودية الأعداد المسموح لها بالحضور، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية في قطر للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف لاعب خط الوسط السابق في أندية ساو باولو، وإي سي ميلان، وريال مدريد: «إن مشاهدة المشجعين مرة أخرى في المدرجات إنجاز رائع يبعث على التفاؤل، فقد مررنا بأوقات عصيبة خلت فيها الملاعب من الجماهير، وهو أمر لم نتوقعه من قبل.»

وتعليقا على الطبيعة المتقاربة المسافات للبطولة، قال كاكا إنه يتطلع لحضور مونديال قطر 2022، والاستمتاع بحدث فريد من نوعه مقارنة ببطولات سابقة، لأن جميع الستادات تقع بالقرب من بعضها وضمن نطاق واحد تقريباً.

وتابع قائلاً: «ستتاح لنا الفرصة لمشاهدة أكثر من مباراة يومياً بين ستادات وأجواء مختلفة في كل مرة، ستكون هذه البطولة الأولى التي نحظى فيها بتجربة لم نختبرها من قبل».

وأشاد الأساطير الثلاثة بما شاهدوه من مشاريع البنية التحتية الحديثة التي صُممت وشُيدت وفق أعلى المعايير العالمية على طريق الاستعداد لاستضافة مونديال 2022، الحدث الرياضي الأبرز في العالم، إذ أبدى لاعب الوسط الأرجنتيني السابق خافيير ماسكيرانو، إعجابه بستاد البيت على نحو خاص الذي يتميز بتصميم فريد مستوحى من بيت الشعر العربي التقليدي.

وقال ماسكيرانو: «لقد حظينا بفرصة رائعة للتعرف عن قرب على ستادات المونديال المرتقب انطلاقه بعد أقل من عامين، لقد رأينا أيقونات معمارية مذهلة من حيث التقنيات المتطورة المستخدمة فيها ومزايا الراحة والتسهيلات التي تشتمل عليها، إلا أن ستاد البيت لفت نظري بتصميمه المتميز المعبّر عن الهوية الثقافية لدولة قطر واعتزازها بتراثها العريق، وهو ما جعل الاستاد متفرداً بامتياز». من ناحيته، أكد جوليو سيزار، الحارس السابق لمنتخب البرازيل، على تصريحات كاكا وماسكيرانو، قائلاً إن قطر قادرة على تنظيم نسخة مبهرة من المونديال في 2022.

وتابع حديثه: «تواصل قطر استعداداتها لاستقبال الكثير من مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم. لقد كانت زيارتي إلى قطر حافلة بمفاجآت فاقت توقعاتنا جميعاً، خاصة البنية التحتية الجاهزة للبطولة».وأضاف نجم فلامنغو وإنتر ميلان السابق أن قطر مستعدة لاستقبال العالم في 2022 خلال نسخة من المونديال ستشهد التقاء مختلف الثقافات، لتمثل البطولة «حدثاً عالمياً غير مسبوق، بعد فترة عصيبة عاشها العالم بسبب الجائحة».

