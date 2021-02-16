السجل الضريبي أداة رقابة وتنمية

آراء

ان الاقتصاد الكويتي يعتبر اقتصادا غير عادي، ولا يعتمد على الضريبة، وليس له سجل ضريبي للمجتمع، وهو يعتمد على مصدر دخل واحد وهو النفط، والكويت مستمرة في الاعتماد عليه لدعم الميزانية، وهذه حالة وحقيقة لا نستطيع ان نغيرها ما دام النفط يكفي للصرف على ميزانية الدولة، وهذا كلام صحيح في الماضي، لكن ماذا نحن فاعلون اليوم مع تضخم مصاريف الدولة المتنامية سنويا وتحقق العجز الذي كان متوقعا، فماذا نحن فاعلون؟ الحل يكمن في مرحلتين: الأولى: ايجاد وتكوين الهيئة العامة للضريبة واعطاؤها الصلاحيات المستقلة والكاملة كما هو موجود في دول العالم. الثانية: البدء في ايجاد السجل الضريبي لكل مكونات المجتمع الكويتي، من أفراد وشركات وهذا السجل الرسمي تديره الهيئة بسرية وشفافية وعدالة. والمعلومات التي تجمع في هذا السجل سوف تكون ذات فائدة عظيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في القيام بتوفير بيانات وأرقام حقيقية للاسترشاد بها في وضع الخطط والسياسات العامة للدولة على أسس علمية في تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع وترشيد الانفاق. وهذا السجل سوف يحد من غسل الأموال والكسب غير المشروع عن طريق البيانات الموجودة في السجل لدخول ومصروفات الأفراد والشركات وسهولة مراقبتها. وهذا يعمل على عدم الحاجة الى جميع الاجهزة الرقابية الحالية المكلفة وغير المفيدة.. وكذلك يكون للدولة سجل منظم وكامل عن كل مكونات المجتمع، وبالتالي يكون جاهزا في أي وقت في حالة تقصير الايرادات النفطية لدعم الميزانية العامة للدولة فيسهل عليها فرض الضريبة على الشرائح العليا المستفيدة من الدولة حسب السجل الضريبي من دون الوقوع في الارباك والعجز كما هو حاصل الآن.

ان السجل الضريبي صار ضرورة مطلوبة وهو الخيار الوحيد للمستقبل وليكون جاهزا للتنفيذ من دون أي ارباك مالي أو اقتصادي للدولة، انه مشروع مستحق النظر فيه لما فيه مصلحة اقتصادية واستراتيجية للبلد، ويجعلنا مستعدين للمستقبل ويحقق استقرارا مهما وعمليا لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب ... والله المستعان.

