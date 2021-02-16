جيـب المواطـن لمـاذا؟

آراء

كلنا سمعنا ان زمن الرفاهية الكويتية قد انتهى وذهب مع الأيام التي ذهبت من اعمارنا كمواطنين عشنا في الرفاه منذ العقد السادس من القرن الماضي وحتى القرن الواحد والعشرين الحالي الذي نعيش فيه الآن، ولكن السؤال المهم الذي يجر وراءه العديد من الأسئلة لماذا زمن الرفاهية قد انتهى؟ وما سبب انتهائه؟ ولماذا كل العتب واللوم يقع على المواطن البسيط؟ وهل فعلا ان الرفاهية انتهت؟ وهل هناك حلول عملية للحد من الهدر بالموازنة العامة للبلاد؟ ام لا توجد حلول؟ وهل هناك بديل عن جيب المواطن؟ أم لا يوجد بديل عن جيبه؟ وخل نشوف الإجابة عن كل تلك الأسئلة وهل هناك ما يغني عن المساس بجيب المواطن أم لا؟

والحمد لله كلنا نعرف كما يعرف الجميع أن الكويت وطني الصغير بالمساحة يملك الخير الوفير من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل ربي علينا كوطن ومواطنين، وان هذا الوطن الصغير على الخارطة العالمية قد اعان وساعد وساهم في حماية وإنقاذ العديد من البشرية في مختلف بقاع الأرض وهذه نعمة لم يعطها الله لغير الكويت، وعندما نجيب عن سبب انتهاء زمن الرفاهية لدينا يكون الجواب بسيطا جدا لأن السبب يأتي لسوء بالإدارة والصرف، حيث إن البذخ وصل لأعلى سقف بكل الأمور، منها وابسطها أن سعر كيلو متر الواحد بما يخص الطريق المعبد والجاهز للاستخدام نجده بالكويت اغلى من الدول المجاورة وطبعا هذا غيض من فيض بما يخص الأسعار، وهذا يرجع لوجود الشريك المحلي كشرط رئيسي لأي مشروع حيوي وخدمي ومعماري ومن الطبيعي أن الشريك هو الكاسب الأكبر لأنه يأكل من الطرفين المنفذ والممول، وهنا لا ننسى حجم الرواتب والمميزات للعديد من الهيئات التي أنشئت بالعشرين سنة الماضية مع العلم انه توجد وزارات تقوم بنفس المهام وكانت فعلا تقوم بها وبالإضافة لمخصصات ونثريات كبار العاملين بالجهاز الحكومي من سيارات وإلى آخر هذه المميزات التي ترافق المنصب، وهنا نقول هل المواطن هو من عمل كل هذا أم انت يا من أعلنت انتهاء زمن الرفاهية، وهل المواطن هو سبب الفساد وهو من سرق المال العام وادخل الكويت بالعديد من المشاكل المالية بداية من الداو وحتى وصل الحال بنا للصندوق الماليزي، وهل انا المواطن الذي رأى وسكت عن الفساد والمفسد وسارق الأموال العامة وهل انا كمواطن مخصصاتي الشهرية اكثر من الراتب المخصص لي، وهل انا المواطن الذي يستغل أراضي الدولة بنشاطات مختلفة منها اقتصادية ومنها ترفيهي ترفي مقابل افلاس قليلة أم انا المواطن الذي ادخل الآلاف من الوافدين مقابل حفنة من الدنانير وساهمت بهلاك التركيبة السكانية وهل انا المواطن الذي خلق الواسطة وهل انا من جعل البنوك تقرض بلا حسيب ولا رقيب وهل انا من حول المشرع لخدماتي يجوب الوزارات والمؤسسات الحكومية وهل انا المواطن الذي سكت عن الغلاء الفاحش بالأسواق المحلية، وان كان الواقع يقول ان المواطن الكويتي البسيط من فئة الغالبية الصامتة صاحب المعاش الذي لا يعيش سوى عشرة أيام من الشهر هو المتضرر الأول والوحيد بكل ما ذكرناه بالأسطر السابقة ومع ذلك عيونكم على جيبه! أي جيب تقصدون لهذا المواطن وجيوب المواطنين باتت ممزقة ومهلهلة؟ تبون تسكرون العجز أوقفوا المميزات الكثيرة والكبيرة للمناصب العليا واجعلوا التعاقد المباشر دون وسيط وطبقوا الضريبة على من استغل أراضي الدولة وحلوا القيمة الإيجارية من أفلاس الى دنانير واللي عنده يلزمه واللي معندهوش ما يلزموش وارفعوا رسوم استقدام الوافدين وافرضوا ضريبة تحويل الأموال للخارج بنسبة تكون دخلا لميزانية الدولة، والحق يقال لو ترغبون بتوفير الأموال لخزينة الدولة فأنتم لستم عاجزين ولكنكم لا تريدون ذلك يا سادة يا كرام فأنتم دائماً تبحثون عن الحلقة الأضعف وهنا الأضعف انا الموطن البسيط.

وبالختام لا تدَّعون الفقر وهنا اذكر الآية رقم (7) من سورة إبراهيم (بسم الله الرحمن الرحيم – وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد – صدق الله العلي العظيم) وهنا أقول فهمك للآية الكريمة يكفيني كمواطن واترك جيبي وجيوب المواطنين عنك وشوف اشلون تعدل وتصلح امورك بعيد عن مخابينا نحن البسطاء من اهل الكويت، والحين ما في سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وسوء ويجعل هذا الوطن عمار وأهله في رخاء ورفاهية ويبعدهم عن جيب المواطن، ولا يصح إلا الصحيح.

***

? مواطن خبل يسأل: متى راح يطبقون قانون من اين لك هذا؟ الجواب بسيط إذا حجت البقر على قرونها وأنت اعقل واترك الخبال عنك يا مواطن.

