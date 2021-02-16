ظاهرة انتشار مخدر «الشبو» في الكويت

آراء

انتشر «الشبو» في الكويت بشكل متزايد في الاونة الاخيرة وخصوصا في اماكن تجمع الوافدين وبين الشباب الكويتي، ويتم الحصول على هذا المخدر اللعين المسمى بالشبو بطريقة اشبه بتوصيل الطلبات (الدليفري) أي أن المخدر يصل إليك بالتلفون، دون ادنى جهد وهذا المخدر رغم خطره الشديد والعظيم على الأجيال وتهديد المجتمع إلا أن ذلك لم يكن كافيا ليحمي الكويت من خطره حتى أصبحت الكويت من أكثر الدول التي يتم تعاطي «الشبو» فيها وفي مقدمة الدول التي تنتشر فيها الجرائم الناتجة عن تعاطي الشبو، فالشبو أكثر أنواع المخدرات تخليقا وتصنيعا للسلوك العدواني المدمر داخل الإنسان ويحول وجدان الإنسان المتسامح إلى كيان عدواني شرس شديد الخطورة، ولعل انتشار الشبو في الكويت بهذا الشكل الملحوظ بحاجة إلى تركيز الضوء عليه لمعرفة أسبابه وعلاج هذا الأمر بجدية وعلم وسرعة حتى يتم إنقاذ المجتمع الكويتي من هذا الخطر الداهم والمتسارع النمو.

إن الجاليات الشرق آسيوية هي المتسبب الرئيس في انتشار الشبو في الكويت، فنشأة الشبو كانت في شرق آسيا وهم من أطلقوا عليه هذا الاسم التجاري وهم يمتلكون طريقة تصنيع هذا المخدر القاتل فهم إما يقومون بتصنيعه داخل الكويت نفسها، وفي بعض الأحيان تأتي كميات الشبو من الخارج خاصة من دول شرق آسيا. ولعل سهولة تصنيع هذا المخدر المسمى بالشبو مكنتهم من ترويجه بسهولة داخل الكويت.

‏وقد قام نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بحملة لتوجيه أنظار الحكومة والشعب إلى خطر «الشبو» المنتشر بالكويت والتي تتصدر قائمة متعاطيه العالم أجمع وذلك بـ 49 قضية يومياً.

حيث يذكر أن «الشبو» يعد من أحد أنواع المخدرات، وهو عبارة عن زجاج مطحون مخلوط بمواد سامة يباع بثمن زهيد لا يتجاوز 12 دينارا للكيس مقارنة بالأنواع المخدرة الاخرى، وله تأثير بالغ الضرر حيث من المحتمل أن يقتل متعاطيه خلال 6 اشهر.

ومن اعراض تعاطي الشبو ان يكون المتعاطي دائما في حالة نفسية سيئة إذ دوماً ما يشعر متعاطي الشبو بانه غير قادر على التحكم في الانفعالات ولديه درجة عالية من العصبية والحدة في التعامل مع الأمور والعدوانية الشديدة ما يمكن أن يتسبب في إيذاء النفس والهلاوس السمعية والبصرية الكاذبة وسماع الأصوات غير الموجودة وعدم قدرة متعاطي الشبو على التمييز بين الخيال والواقع وعدم الرغبة في تناول الطعام مع فقدان الشهية بصورة ملحوظة مما يؤثر على الصحة العامة ويبدأ الشخص المدمن بحالة من الهزال وشحوب في الوجه بالاضافة إلى حدوث تلف في المخ مع ضمور في الاعصاب بالإضافة إلى مشاكل في الجهاز العصبي المركزي.

كما أن هذا المخدر يسبب الاكتئاب والقلق والتوتر وحالة من الأرق الشديد حيث إن مدمن الشبو لا يمكنه النوم لأيام عديدة دون أن يشعر بالنوم او النعاس وهو ما يتسبب في قتل العديد من خلايا المخ، وبالتالي إلى اعيائه الكامل.

وفي ظل تلك المعاناة التي يعيش فيها مدمن الشبو فلا بد من السعي في إيجاد طريق لعلاج إدمان الشبو في الكويت في اسرع وقت من خلال العمل على توعية الشباب الكويتي بضرورة الإسراع في تجفيف منابعه والقبض على مروجيه قبل فوات الأوان.

إن علاج ادمان الشبو في الكويت وفي غيرها من البلاد العربية يجب أن يتم في أسرع وقت لأنه خطر حقيقي، ويجب أن يكون في مقدمة أهداف الحكومات للتغلب عليه ومنع خطره مهما كانت الكلفة واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والسياسية والتربوية لتحقيق هذا الهدف. فلا يوجد لدى الأمم ثروة أغلى من شبابها.

