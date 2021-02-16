«أواعدك بالوعد وأسقيك يا كمون»

آراء

كتبت في ثلاثاء الأسبوع الماضي مقالا تضمن ضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية والاجراءات الحكومية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا، لكن ليس معنى ذلك دخول الانسان مرحلة الوسوسة والقلق والخوف غير العقلاني.

هنا استذكرت قصة وهي لها أكثر من رواية والمعنى واحد، فواحدة منها تذكر أن هناك قرية صغيرة يعيش فيها لقمان الحكيم في طرف وفي الطرف الآخر منها يعيش حكيم آخر يدعى كمون، وفي يوم من الأيام ذهب كمون الى لقمان الحكيم وقال له: لا يمكن أن يكون في القرية الواحدة حكيمان، فيجب على أحدنا أن يرحل ويبقى الأجدر، فرد عليه لقمان الحكيم وما الحل برأيك؟

فأجاب كمون: سأتحداك أمام جمع من الناس وليصنع كل منا سما يسقيه للآخر فمن استطاع أن يعالج نفسه وينقذها فهو الحكيم الأجدر في البقاء في هذه القرية فوافق لقمان الحكيم على اقتراح كمون. وطلب كمون أن يكون هو من يبدأ بسقي السم للقمان الحكيم، أيضا وافق على ذلك. وفي الموعد المحدد حضر صاحبانا وأمام جمع غفير من الناس جاء كمون حاملا السم، كذلك حضر لقمان الحكيم الى الساحة بعدما أوصى زوجته بأن تحضِّر له الحليب المغلي والماء المغلي ففعلت زوجة لقمان الحكيم ما أمرها به زوجها فقام لقمان الحكيم وأمام جمع من الناس بشرب السم الذي أعده كمون، وبعد ذلك سارع عائدا الى منزله وشرب الحليب المغلي وتقيأ السُّم وبعدها اغتسل بالماء المغلي ورجع لقمان الحكيم بعد أيام الى الساحة التي تجمهر بها الناس ليثبت لهم بأن سم كمون لم يتمكن منه، عندها قال لقمان لكمون أمام الناس: سأصنع لك سما لن تستطيع أن تنقذ نفسك منه ولكن أمهلني (40 يوما) وهي مدة التحضير فوافق كمون.

عندها قام لقمان الحكيم بشراء مطحنة يدوية كبيرة وذهب الى بيته وبدأ في كل يوم يدق بالمطحنة اليدوية حتى كان صوت رنينها يصل الى أسماع أهل القرية، وتملك الفضول كمون من صوت المطحنة الصادر من بيت لقمان، وبدأ كل يوم يمر بجانب بيت لقمان فيسمع صوت المطحنة، وهنا أحس كمون بالقلق والخوف وما هو نوع السم الذي يصنعه له، وبدأ الوسواس يتسلل الى نفسه الى أن سيطر عليه. وبعد مرور (40 يوما) تجمهر الناس في الساحة ليشاهدوا مفعول السم الذي صنعه لقمان الحكيم، وعندما حضر كمون لتناول السم كان متعبا هزيل البدن جاحظ العينين فتناول قدح السم من يدي لقمان وعند أول رشفة سقط على الأرض جثة هامدة.

تعجب الناس من قوة السم وتساءلوا عن سرعة مفعوله فأجابهم لقمان الحكيم، أنا لم أضع سما لأن ذلك حرام وأن الذي شربه هو مجرد ماء لكن الذي أماته هو الانتظار والخوف والقلق الذي عاشه خلال (40 يوما).

هذه هي قصة المثل الذي جعلته عنوانا لهذا المقال (أواعدك بالوعد واسقيك يا كمون)

المعنى..

من المعروف في علم الطب أن نصف العلاج الراحة النفسية والابتسامة، و بالوقت الذي يجب فيه أخذ الاحتياطات الضرورية لتفادي الاصابة بفيروس كورونا، من الضروري عدم المبالغة بالخوف اللاعقلاني والقلق والتفكير المفرط ومن ثم دخول الانسان مرحلة الوسواس ان أصيب، وبالتالي سيفكر بطريقة سلبية بعيدا عن الراحة النفسية التي هي نصف العلاج، وتكون نهايته الموت بهذا الوباء.

ودمتم،،،

