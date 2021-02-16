يا سمو الرئيس.. «الجيد عدو العظيم»

آراء

بمناسبة التشكيل الحكومي واختيار الوزراء لتولي الحقائب الوزارية.. والمهام التي تنتظرهم بعد أداء اليمين الدستورية وخاصة في هذه المرحلة المهمة على المستويين المحلي والدولي.... وأثناء تفكيري بالمهمة الصعبة التي تنتظر سمو الرئيس لاختيار الوزراء ومنحهم الثقة، كنت أتجول في هذه الأثناء في مكتبتي المنزلية اذ وقعت عيني على كتاب «من الجيد للعظيم» للكاتب الانكليزي «جيم كولينز» والذي يُبين كيف تحولت كثير من الشركات والمؤسسات من جيد الى عظيم موضحا الأسباب التي أدت الى تطورها بهذا الشكل.

فقد أشار الكاتب في هذا الكتاب للعديد من المواضيع التي تعد خارطة طريق للانتقال من المستوى الأدنى للمستوى الأقصى من التطور مبينا بذلك ثلاثة محاور رئيسة: المحور الأول كيفية التحول من جيد الى عظيم، أما المحور الثاني بأن الجيد عدو العظيم، و الموضوع الثالث والذي بينه الكاتب بالأرقام كيف نجحت الشركات الكبرى وما الأسباب التي حدت بتلك الشركات لتصبح شركات عظيمة مشيرا الى أن 10 مؤسسات وشركات من بين 11 شركة ومؤسسة تحولت من جيد الى عظيم بفضل تولي منسوبيها لقيادتها، وفي الوهلة الأولى اعتقدت بأن ما يتطرق له الكاتب فلسفة كأي فلسفة في كتبنا المعاصرة، ولكن عندما قرأت الكتاب وجدت أن ما أشار اليه الكاتب واقع يحاكي حالنا اليوم، فالتحول من الجيد الى العظيم يحتاج الى بذل جهد مضاعف وأن السعي لتطوير الكيان المؤسسي سواء كان على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص لا يتحقق الا من خلال كوادر بشرية تولي انتماء للمؤسسة أو الكيان التجاري وتتمتع بروح القيادة، وهذا ليس بيت القصيد الذي اريد الاشارة اليه.

فبيت القصيد الذي ننشده هنا لا يكمن في آلية اختيار الوزراء أو من سيتولى حقائب الوزارة بل يتمحور بيت القصيد في كم مؤسسة وكياناً حكومياً لدينا تحول خلال السنوات الماضية من جيد الى عظيم؟ وكم قيادياً (وكيل وزارة وما دون) من داخل المؤسسة تولى سدة قيادتها للارتقاء بها نحو العظمة؟

فمن الواضح بأن حالنا يجيب عن سؤالنا السابق فواقعنا جيد أو أقل من جيد إن صح القول والقاعدة تقول إن الجيد عدو العظيم، فكثير من المستشارين الذين وضعوا لدى المسؤولين بالوزارات لا يملكون الجودة المرجوة فوضعهم الجيد غير القابل للتطوير دفع بهم لمحاربة الرقي نحو العظمة وذلك بهدف الحفاظ على مواقعهم ومناصبهم في المؤسسات الحكومية التي تعاني ضعفاً شديداً في أدائها وتطورها ورقي خدماتها.

فكثير من المؤسسات الحكومية ووزارات الدولة خلال الأعوام السابقة لم نر منها تحولا نحو العظمة ولا نحو الجيد بلس (+)، بفضل هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بتقدير جيد، فلا يخفى على أحد بأن وسائل التطوير الذاتي للقيادات في المؤسسات أصبحت عملة نادرة أو بالأحرى أنها موجودة ولكن عدم رغبة البعض للاستفادة منها يهدد وجودهم في البقاء على الكرسي، فالصعود الى العظمة يحتاج منا أن نضع الرجل المناسب بالمكان المناسب ومن ثم الاستفادة من التقنيات ووضع الخطط التي مفادها الارتقاء بآلية العمل وتحويل الكيان المؤسسي الحكومي الى نظم متطورة تحاكي الواقع العالمي.

نقطة آخر السطر:

ان أردنا الابحار في سفينة التنمية والتطور التي ننشدها أسوة بباقي دول العالم المتطورة يتوجب علينا وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، وان نرمي بكل ما هو غير قادر على قيادة المركبة التي تبحر نحو جزر التنمية خارج السفينة واستبداله بقائد لديه الخبرة الكافية التي تساعده على الاعتماد على الذات لا الاعتماد على المستشارين والوقوع في فخ التنظير البعيد عن العمل والانجاز.

فالرسالة التي أريد أن أشير اليها يا سمو رئيس مجلس الوزراء أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في إحالة العديد من المستشارين للتقاعد خطوة ايجابية تحسب لسموكم، ولكن علينا ألا نقف عند هذا الحد فمؤسسات الدولة تعاني الكثير من وجود بعض القياديين الذين عينوا من خارج وزاراتهم ولا يملكون الخبرة الكافية لقيادة تلك الوزارات مما حدا بهم بتعيين مستشارين من الخارج أيضا فباتت قراراتهم تسير عكس المألوف ولا تصب في المصلحة العامة للدولة ما أدى الى عرقلة الكثير من المشاريع التنموية، وبالتالي من الطبيعي أن يصبح نهج هؤلاء البشر تطبيق قاعدة الجيد عدو العظيم ومحاربة الكوادر الوطنية التي تتمتع بالخبرة وتسعى للنهوض بالمؤسسات الحكومية، فمسؤولية الوزارة القادمة تقييم وضع المسؤولين من خلال مدى تنفيذهم لخطة التنمية والانجازات التي قدموها لتحقيق رؤية الكويت 2035.

