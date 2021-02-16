التحفيز لجميع المتضررين من الإغلاق الاقتصادي

مال وأعمال

كشفت مصادر مسؤولة لـالنهار ان دراسة القيام بعملية تحفيز مادي تشمل جميع المتضررين من أزمة كورونا دون تفرقة، موضحة انه كان هناك مقترحاً لتعويض فئات معينة هي الأكثر خسائر لكنه لم يلق قبولاً.

فيما شدد عدد من أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة على أهمية شمول التحفيز المالي جميع المشروعات التي تضررت بسبب الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة على بعض المهن لمواجهة تداعيات الظروف الصحية، مستدركين أن قبول الإغلاق لابد أن يقابله الرواتب والأجور الذي تضررت منه تلك المشروعات.

وقدر البعض حجم التحفيز المالي المقبول لدى تلك الشركات لدفع رواتب وأجور موظفيها بحدود تصل إلى 50 ألف دينار في المتوسط.

وفي هذا السياق، أشارت المبادرة وعضو اتحاد صالونات ومعاهد الكويت جنان الفارس أن مطالبنا للحكومة تتركز في أن الإغلاق يكون مقابل الإيجارات والرواتب، مقدرة أن كلفة الإغلاق شهرياً على الصالونات تصل في المتوسط بحدود 50 ألف دينار، مضيفة أن الصالونات وهو قطاع تضرر وبشدة من قرارات الإغلاق منذ بدايات الأزمة.

وأوضحت الفارس أن الصالونات ستتحمل المصروفات الأخرى الخاصة بتلف المنتجات منتهية الصلاحية، كما أن الإغلاق سيضر بسمعة الشركة وخسارة الزبائن، خاصة مع وجود خدمة زبائن غير مرخصة تنافس الصالونات الموجودة في السوق بشكل رسمي.

وقدرت الفارس عدد الصالونات التي تضررت من الأزمة بحدود 7000 صالون يعملون في السوق.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير عام شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الرشيدي أن الحل الأمثل من وجهة نظر أصحاب الأعمال يركز على فتح الأنشطة، بشرط عدد أقل من الزبائن داخل المحل، لافتاً أن هذا الحل قد يكون مناسباً لتقليل انتشار الفيروس ويساعد في الوقت نفسه على استمرارية المشاريع الصغيرة بدون دعم حكومي وما يكلف الدولة من أموال.

ومن ناحيته، قال المهندس محمد العجمي إن الحكومة ملزمة بدفع الرواتب والإيجارات لمدة سنة كتعويض عن المتضررين من الإغلاق خلال تلك الفترة، مشيراً أن ما يثار من دفع أموال تحفيزية أمر غير مقبول على الإطلاق خلال تلك الفترة.

وبدورها، بينت مصادر معنية لـ النهار أن الإغلاق الاقتصادي مشكلة كبيرة واجهت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي فإن دفع الرواتب والأجور لتلك المشروعات عن تلك الفترة أمر بالغ الأهمية، مستدركة بالقول إن المشروعات تتحمل تكاليف أخرى مثل الرسوم الجمركية ورسوم أخرى لا تتحملها الدولة وتمثل عبئاً على المشروعات.

وأضاف أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالبون بمنح وليس تمويلاً، مشيرة إلى أن التمويل يضيف أعباءً كبيرة على أصحاب المشروعات، لافتة أن المطالبة بمنح لأصحاب المشروعات ليس بدعة وإنما هو أمر معمول به في جميع دول العالم.

