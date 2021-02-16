«الصندوق الوطني»: تمويل المشاريع متوقف منذ بداية «كورونا»

مال وأعمال

نفى الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، صحة ما جاء في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لوافد من جنسية عربية يدّعي خلاله قدرته على الحصول على موافقات التمويل، واصفاً ما ورد بأنه «عارٍ عن الصحة وغير معروفة اهدافه».

وأضاف الصندوق في بيان توضيحي ان تمويل المشاريع متوقف تماماً منذ بداية جائحة «كورونا» وحتى تاريخه ولم يتم استثناء اي طلب تمويل خلال هذه الفترة.

وقال ان مجلس ادارة الصندوق وضع عدة معايير دقيقة واشتراطات لا يمكن تخطيها او التدخل فيها من قبل اي شخص.

وأكد الصندوق احتفاظه بجميع الحقوق القانونية لملاحقة مروجي مثل هذه الاشاعات المغرضة.

