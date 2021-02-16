الرشود: النتائج المالية تؤكد نجاح استراتيجية «بيتك»

مال وأعمال

أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في بيت التمويل الكويتي «بيتك»- عبد الوهاب الرشود، ان «بيتك» حقق صافي أرباح للمساهمين للعام 2020 قدرها 148.40 مليون دينار بنسبة انخفاض 40.9% عن العام السابق 2019.

وأضاف الرشود خلال الملتقى التحليلي للأداء المالي لـ «بيتك» لنهاية عام 2020 والذي عقد في 11 فبراير ، ان صافي إيرادات التمويل لسنة 2020 ارتفع إلى 614.22 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 15.8% عن العام السابق.

وكذلك انخفض إجمالي مصروفات التشغيل إلى 296.04 مليون دينار كويتي لسنة 2020، بنسبة انخفاض 2.7% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح الرشود الى أنه نظراً للتداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة «كوفيد - 19» انخفضت ايرادات الاستثمار بنسبة 105% عن العام السابق، وبالتالي انخفض صافي إيرادات التشغيل إلى 499.56 مليون دينار لسنة 2020، بنسبة انخفاض 2.1% مقارنة بالعام السابق. في حين تحسنت نسبة الكلفة إلى الإيراد حيث انخفضت لتبلغ 37.2% عن 2020 مقارنة بـنسبة 37.4% عن العام السابق

وقال ان ربحية السهم بلغت 19.52 فلساً لعام 2020 بنسبة انخفاض 41.1% عن العام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 10% وإصدار أسهم منحة بنسبة 10%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وأضاف الرشود ان معدل كفاية رأس المال بلغ 17.53% متخطياً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».

تداعيات الجائحة

وذكر انه رغم التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة كوفيد 19، فإن النتائج المالية المحققة تؤكد نجاح استراتيجية «بيتك» ومتانة المركز المالي وقوة الجدارة الائتمانية للبنك وقدرته العالية على التعامل مع التقلبات والظروف الاستثنائية ومواجهة التحديات بكفاءة عالية، مبينا ان الانخفاض في الأرباح لسنة 2020 جاء نتيجة لاتخاذ مخصصات احترازية إضافية لمواجهة أي تداعيات مستقبلية لأزمة كوفيد 19، وكذلك للمحافظة على جودة الأصول ومتانة القاعدة الرأسمالية.

ولفت الى ان «بيتك» نجح بقيادة عملية ترتيب وتسويق الشريحة الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار ضمن صفقة تمويل مجمع ضخم وصلت قيمتها إلى مليار دينار لصالح مؤسسة البترول بمشاركة البنوك الكويتية، حيث بلغت حصة «بيتك» من التمويل المذكور 304 ملايين دينار.

وعن عملية الاستحواذ، لفت الى ان «بيتك» قام بالإفصاح للجهات الرقابية والسوق عن آخر التطورات في هذا الصدد. وتم نشر جميع هذه الإفصاحات عبر الموقع الرسمي للبورصة وسيتم تحديث أي تطوير جديد عندما يكون متاحاً.

انخفاض كلفة التمويل

وبدوره، ألقى رئيس المالية للمجموعة في «بيتك»- شادي زهران، الضوء على الأداء المالي في نهاية 2020، مبينا ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للسنة المنتهية 2020 بلغ 148.4 مليون دينار بانخفاض وقدره (102.6) مليون دينار أو (40.9%) مقارنة بمبلغ 251 مليون دينار لعام 2019.

وأرجع زهران السبب في انخفاض الأرباح إلى انخفاض إيرادات الاستثمار وزيادة المخصصات وانخفاض القيمة.

وأضاف ان صافي إيرادات التمويل ارتفع بمبلغ 84 مليون دينار أو 15.8% مقارنة بالعام الماضي، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن انخفاض كلفة التمويل في الكويت وتركيا.

وبين ان السبب الرئيسي في انخفاض كلفة التمويل يعود إلى الانخفاض في مؤشرات الأسعار عالمياً، والتحسن في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الكويت وعلى مستوى المجموعة، وانخفاض الأرباح القابلة للتوزيع، والتي أثرت في التوزيعات إلى المودعين، وبشكل أساسي ودائع المضاربة.

وأضاف: «انخفض صافي الإيرادات التشغيلية إلى 499.6 مليون دينار أي بانخفاض وقدره (10.5) مليون دينار أو بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق. كما أن هذا الانخفاض ناتج بشكل رئيسي من انخفاض إيرادات الاستثمار بمبلغ (136.7) مليون دينار ، والرسوم والعمولات بمبلغ (6) ملايين دينار نتيجة لتراجع أنشطة الأعمال والاستثمارات بسبب الحظر المفروض خلال جائحة كوفيد 19، وقابل ذلك التراجع زيادة في صافي إيرادات التمويل بمبلغ 84 مليون دينار وفي صافي الربح من العملات الأجنبية بمبلغ 35.9 مليون دينار وانخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ (8.2) ملايين دينار.

إيرادات الاستثمار

وقال زهران ان الانخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ (136.7) مليون دينار قد نتج بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في الأرباح المحققة من بيع الاستثمارات بسبب الظروف الاقتصادية السلبية التي سادت عام 2020، بالإضافة إلى الخسائر المتكبدة بسبب معاملات المشتقات الإسلامية التي تمت من قبل «بيتك تركيا».

وأشار الى ان «بيتك-تركيا» يقوم بصفقات تبادل عملات وذلك للحصول على التمويل بالليرة التركية، في حين أن الكلفة المتعلقة بذلك يتم تسجيلها ضمن بند إيرادات الاستثمار الأخرى وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وعلى أية حال ولغرض تحليل الاداء الداخلي وتقارير الإدارة فإننا نعتبر هذه الكلفة جزءاً من كلفة التمويل.

وبين ان مساهمة الإيرادات الأخرى غير المدرة زادت من 19% - 24%، حيث تضمنت الدعم الحكومي الذي تم الحصول عليه لمواجهة آثار جائحة «كوفيد - 19» بمقدار 7.8 ملايين دينار وتم إدراجه تحت بند إيرادات أخرى.

ونتيجة لذلك انخفضت الإيرادات غير التمويلية من 284.1 مليون دينار للعام السابق إلى 181.4 مليون دينار للعام الحالي إي انخفاض نسبته (36.2%).

وذكر ان إجمالي المصاريف التشغيلية انخفض إلى 296 مليون دينار بمقدار (8.2) ملايين دينار أو (2.7%) مقارنة بالعام السابق. يعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى انخفاض كلفة الموظفين بمقدار 10 ملايين دينار.

الإيرادات التشغيلية

وأوضح أن الانخفاض في الإيرادات التشغيلية قد قابله انخفاض في التكاليف التشغيلية ما أدى إلى المحافظة على نسبة الكلفة إلى الدخل عند مستوى 37.21% (37.36% للعام السابق).

وقال ان متوسط الأصول المدرة للربح زاد بنسبة 9% مقارنة مع 2019، وبنسبة 16.3% مقارنة بعام 2018، حيث نتج ذلك عن النمو في مديني التمويل والصكوك (ارتفع المتوسط السنوي لمديني التمويل بمقدار 0.8 مليار دينار ، كما ارتفع متوسط الصكوك بمبلغ 0.6 مليار دينار).

وأضاف ان نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغت 3.27% وهذا يعني زيادة بمقدار 17 نقطة أساس مقارنة بعام 2019 بمتوسط يبلغ 3.10%.

وتابع زهران: «انخفض متوسط العائد بمقدار (80) نقطة أساس بسبب الانخفاض في معدل الخصم المطبق من قبل بنك الكويت المركزي وانخفاض سعر الفائدة الفيدرالي. وعلى أية حال فقد انخفض متوسط كلفة التمويل بمقدار 97 نقطة أساس بسبب الزيادة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى الكيانات الرئيسية للمجموعة، وانخفاض الأرباح القابلة للتوزيع لودائع المضاربة».

جودة الأصول

وقال إنه في عام 2020 تم اعتبار الآثار السلبية لجائحة «كوفيد - 19» كجزء من النهج التحوطي لـ «بيتك» لوضع المخصصات. وأيضاً وبالإضافة إلى تسجيل مخصصات محددة لتغطية شرائح العملاء فقد بلغ المخصص العام المسجل 63 مليون دينار ويشمل بشكل رئيسي المخصصات العامة الاحترازية التي تزيد عن الحد الأدنى للمخصص المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي.

وبين أن المستوى الحالي لمخصصات الائتمان المسجلة في دفاتر مجموعة «بيتك» تتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمبلغ 227.5 مليون دينار كما في ديسمبر 2020.

وفيما يتعلق بمخصصات انخفاض القيمة المحملة مقابل الاستثمارات والبنود الأخرى فقد بلغت 125 مليون دينار وهذا يعني زيادة بمقدار 86.9 مليون دينار مقارنة بعام 2019.

وأضاف انه على ضوء التراجع المحتمل في جودة أصول البنوك والتأخير المتوقع في التعافي الاقتصادي وطول مدة آثار جائحة «كوفيد - 19»، فقد بلغت المخصصات وانخفاض القيمة للاستثمارات والمخصصات الأخرى المحملة على المجموعة 125 مليون دينار وتشمل انخفاض القيمة في الاستثمار في شركات زميلة وأخرى بمبلغ 69.6 مليون دينار والتي تأثرت عملياتها خلال عام 2020 بسبب الجائحة وحالات الإغلاق المفروضة.

وأوضح زهران: «يشمل انخفاض القيمة أيضاً: خسائر الائتمان المتوقعة بخصوص محفظة الصكوك بمبلغ 28.4 مليون دينار والتي تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في المحفظة والانخفاض في التصنيفات السيادية لتركيا والبحرين خلال عام 2020 أخذاً في الاعتبار أن الجزء الأكبر من استثمارنا كان في الصكوك السيادية الصادرة عن الدول. وأيضاً انخفاض القيمة المتعلقة بالعقار والبالغة 27 مليون دينار والتي تتضمن مخصصاً احترازياً لانخفاض القيمة بمبلغ 15 مليون دينار والتي تم تسجيلها، بالإضافة إلى الانخفاض في القيمة المسجلة بناءً على أحدث تقييمات للعقارات.

وأشار زهران الى ان مساهمة الكيانات المصرفية في صافي الإيراد التشغيلي (قبل المخصصات) قد زادت بنسبة 4% لتشكل 99% حيث يعكس بذلك حجم الأثر المترتب عن الجائحة على عمليات الكيانات غير المصرفية التابعة للمجموعة.

وقال إن إجمالي الموجودات بلغ 21.5 مليار دينار وهذا يعني زيادة بمبلغ 2.1 مليار دينار أو بنسبة 10.9% خلال 2020. وزاد مدينو التمويل إلى 10.7 مليارات دينار أي بزيادة وقدرها 13.4%.

وأرجع النمو المحقق لمديني التمويل الى النمو لكل من قطاع الشركات وقطاع الأفراد وذلك بمساهمة كيانات المجموعة بكل من الكويت وتركيا والبحرين، في حين أن الكيانات الأخرى سجلت نمواً أبطأ مع التركيز على جودة الأصول.

وقال إن التحسن المستمر في تركيبة الودائع يظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي تشكل حالياً 53.3% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية 2020 مقارنة بنسبة 44.3% كما في نهاية 2019.

وأوضح أن «بيتك» الكويت يحتل المركز الريادي في حسابات التوفير في السوق حيث تبلغ حصته 40.4% (وفقاً لأحدث تقارير معلنة من قبل بنك الكويت المركزي كما في نوفمبر 2020). وبلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي التمويل 82.4% ما يعكس جودة مكونات التمويل وقوة مستويات السيولة.

وزادت نسبة التمويلات غير المنتظمة لتصل إلى 2.20% (وفقاً لحسابات بنك الكويت المركزي) كما في 2020 مقارنة بنسبة 1.88 في 2019. وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 223% عام (2020 - 2019: 231.5%).

استراتيجية «بيتك»

من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»-

م. فهد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت، واستراتيجية «بيتك» في ظل نتائج عام 2020.

وأضاف المخيزيم خلال كلمته في مؤتمر المحللين: «شهد عام 2020 العديد من الأحداث التي لم يشهدها جيلنا من قبل، مثل تداعيات فيروس كوفيد 19 من الإغلاق العام، وأسعار النفط السلبية. لم تكن دولة الكويت في مأمن من تداعيات الوباء، حيث تم الإغلاق العام من شهر مارس إلى شهر سبتمبر، وأجلت البنوك الكويتية سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، كمساهمة في إنعاش الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، لفت المخيزيم الى أن بنك الكويت المركزي أبقى سعر الفائدة عند 1.5% بعد التخفيض الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس 2020.

وأوضح ان «بيتك» يتمتع بجدارة ائتمانية عالية، وقد أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف عجز المصدر عن السداد طويل الأجل لدى «بيتك» عند «A +» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وخصصتMoody›s تصنيف الائتماني للودائع على المدى البعيد عند A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف مجموعة «بيتك» مؤخرًا كأكثر البنوك الإسلامية أمانًا في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة غلوبال فاينانس.

الخدمة الرقمية

ولفت الى ان «بيتك» أعلن عن الإطلاق الناجح للخدمة الرقمية «فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت» للعملاء الجدد من المواطنين والمقيمين خلال دقائق دون الحاجة إلى زيارة الفرع. كما افتتح «بيتك» فرعي حطين والمطار بعد تجديدهما ويضمان منصات رقمية وشاشات عرض وأجهزة لوحية وحلول تفاعلية ذاتية الخدمة.

وأشار المخيزيم الى ان الخدمات الرقمية لدى «بيتك» ذات فعالية، حيث تجاوزت المعاملات التي أنجزها عملاؤه عبر KFHonline على الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول 140 مليون معاملة في عام 2020. وهذا يؤكد استراتيجية التحول الرقمي الناجحة لـ «بيتك» وحرصه على تقديم حلول مصرفية مبتكرة عبر الموبايل والقنوات البديلة لتمكين العملاء من إتمام معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان بسهولة وأمان.

وأكد ان «بيتك» يواصل دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الضخمة (مثل النفط والغاز) والمساهمة في خطط ومشاريع التنمية في الكويت والمنطقة.

ترتيب إصدارات محلية وعالمية

قال عبد الوهاب الرشود: ان «بيتك» نجح في قيادة ترتيب العديد من إصدارات الصكوك لبنوك ومؤسسات محلية وعالمية، حيث شارك بإدارة عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لبنك أبو ظبي الأول، إلى جانب قيادة ترتيب أول إصدار صكوك بالدينار بقيمة 150 مليون دينار لبنك وربة، وإصدار صكوك بنك بوبيان بقيمة 750 مليون دولار ، وصندوق البحرين السيادي «ممتلكات» بقيمة 500 مليون دولار ، وصكوك بنك دبي الاسلامي بقيمة مليار دولار، وصكوك مصرف الشارقة الاسلامي بقيمة 500 مليون دولار، وصكوك «بيتك - تركيا» بقيمة 50 مليون دولار

«الجائحة» أثرت على مستوى الأرباح

قال شادي زهران انه بالنظر إلى أهم مؤشرات الأداء للمجموعة نرى أنها تعكس انخفاض مستوى الأرباح بسبب آثار جائحة كوفيد 19:

انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 13.00% إلى 7.63%.

انخفض العائد على متوسط الأصول من 1.40% إلى 0.90%.

تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيرادات قليلاً من 37.36% إلى 37.21%.

انخفضت ربحية السهم من 33.12 فلس إلى 19.52 فلس.

زيادة المخصصات

قال زهران: «زاد إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 87.2 مليون دينار أو 44.3% لتصل إلى 284.1 مليون دينار لعام 2020. وبلغت مخصصات الائتمان مطروحاً منها الاستردادات خلال السنة 159 مليون دينار حيث حافظت على نفس المستوى كما في 2019 بالرغم من أن «بيتك» سجل في العام السابق 60 مليون دينار كمخصصات عامة إضافية لمواجهة مديونيات التمويل في «بيتك -تركيا»، وذلك على ضوء النظرة المستقبلية الاقتصادية السلبية. ما زال هذا المخصص مدرجاً في سجلاتنا».

2.7 مليار دينار الاستثمارات في الصكوك

لفت زهران الى ان الاستثمارات في الصكوك زادت لتبلغ 2.7 مليار دينار أي بزيادة وقدرها 0.5 مليار دينار أو19.6% مقارنة بعام 2019 حيث جاء الجزء الأكبر من هذه الزيادة من «بيتك- تركيا». وجاء النمو في مديني التمويل ومحافظ الصكوك تبعاً للنمو الإيجابي في الودائع في جميع الأسواق التي نعمل فيها. وبلغ النمو في الودائع لعام 2020 حوالي 1.8 مليار دينار أو 13% مما يعكس ثقة المودعين في مجموعة «بيتك».