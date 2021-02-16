الصين على عرش التجارة مع «الأوروبي»

مال وأعمال

أصبحت الصين في العام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثرا بوباء كوفيد-19 من اقتصادات الشركاء الغربيين. وخلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار (مجموع الصادرات والواردات) مقارنة بـ555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفقا للأرقام الصادرة عن المعهد الأوروبي للاحصاء (يوروستات). وأوضح يوروستات في بيان خلال العام 2020، كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي. واذا كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين منذ العام 2004، فهذه المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحا، اي ان الصين سبقت الولايات المتحدة في حجم المبادلات التجارية مع اوروبا.

