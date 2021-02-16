التباين مستمر في البورصة رغم انتهاء موجة الإفصاحات

مال وأعمال

سيطرت حالة التباين على اداء مؤشرات البورصة في جلسة امس بعد انتهاء موجة الافصاحات لعام 2020 وايقاف 11 شركة عن التداول.

وقال محللون ان البورصة تمر حاليا وحتى انتهاء عطله اعياد التحرير بحالة من التباين ترقبا لفتح المطار وبدء العمل بالحجر المؤسسي والذي سيسهم في تدوير عجلة الاقتصاد وانقاذ العديد من القطاعات الاستهلاكية، بالاضافة الى متابعة وتيرة التلقيح من الوباء والتي ستكون عنصرا مساعدا لعودة الضوء الاخضر لتحريك عجلة الاقتصاد.

وشهدت جلسة الامس ارتفاع وتيرة السيولة وأحجام التداول مقارنة بالجلسة السابقة، ليرتفع السوق الأول بمعدل 0.07 في المئة وبنحو 4.6 نقاط من 6209.48 نقطة الى 6214.08 نقطة، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.04 في المئة، وبنحو 2.2 نقطة من 5696.7 نقطة الى 5698.95 نقطة.

في المقابل تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07 في المئة وبنحو 3.2 نقاط من 4689.21 نقطة الى 4686 نقطة، وسجل مؤشر الرئيسي 50 ارتفاعاً بنسبة 0.01 في المئة وبنحو 0.8 نقطة ليرتفع من 4858.71 نقطة الى 4859.5 نقطة.

وشهدت سيولة الجلسة نمواً بنسبة بلغت 25.2 في المئة لتصل الى 44.6 مليون دينار مقابل 35.6 مليون دينار في جلسة الأحد، كما ارتفعت احجام التداول بواقع 5.1 في المئة لتصل الى 362.4 مليون سهم مقابل 344.8 مليون سهم، وصعدت الصفقات بنسبة 21.1 في المئة الى 12.5 الف صفقة.

وبلغت سيولة السوق الأول 25.3 مليون دينار وذلك بالتداول على 83.9 مليون سهم عبر 4.8 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 19.3 مليون دينار وذلك بالتداول على 278.5 مليون سهم عبر 7.6 آلاف صفقة.

وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنسبة 13.26 في المئة، بينما تراجعت 6 قطاعات تقدمها النفط والغاز بـ0.66 في المئة، فيما استقر قطاع المنافع وحيداً، وتصدر سهم الأنظمة القائمة الخضراء بـ13.26 في المئة، بينما تقدم ثريا التراجعات بـ9.35 في المئة.

وتقدم سهم ارزان المرتفع 1.43 في المئة نشاط التداول على جميع المستويات بحجم بلغ 42.23 مليون سهم، وسيولة بقيمة 4.14 ملايين دينار.

