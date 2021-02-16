إيقاف 11 شركة بعد انتهاء فترة الإفصاح

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت امس انتهاء الفترة المحددة لافصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المرحلية.

يأتي ذلك تطبيقاً للفقرة

ا من المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج)، وعليه سيتم وقف التداول في اسهم شركة مينا العقارية اذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت 15 يوماً.

ونوهت البورصة بأن التداول موقوف على شركتي تمكين القابضة، ودانة الصفا الغذائية لعدم تقديم بيانات الربع الأول والثاني والثالث من 2020.

أما شركة ايفكت العقارية فان التداول عليها موقوف لعدم تقديم البيانات للمراحل المنتهية في 31 يوليو، و31 اكتوبر 2019، والبيانات المنتهية في 31 يناير، و31 يوليو 2020.

ولفتت البورصة الى ايقاف التداول على شركتي المال للاستثمار، وريم العقارية لعدم تقديم بيانات 30 سبتمبر الماضي، وايقاف التداول على دانة الصفا لتجاوز خسائرها 75% من رأس المال.

واضافة الى ذلك تم ايقاف التداول على شركتي ايفكت العقارية، ودانة الصفا بسبب التصفية، وايقاف تمكين القابضة ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية لعدم سداد رسم الاشتراك السنوي لعامي 2019 و2020، وايقاف ايفكت لعدم سداد رسم العام الماضي.

يأتي ذلك فضلاً عن الشركات الموقوفة بقرار من هيئة اسواق المال.

وهي: مجموعة عربي القابضة، وأجوان الخليج العقارية، وأبيار للتطوير العقاري، وصكوك القابضة، والمال للاستثمار.

