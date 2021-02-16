«بوبيان» مقدم «AWS Activate» للأعمال الناشئة

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان ان برنامج حاضنة بوبيان للأعمال الناشئة اصبح مقدما لبرنامج AWS Activate في الكويت، وذلك لدعم برنامج الحاضنة الخاص به. ويساعد ذلك على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة للاستفادة من الخدمات السحابية المتقدمة من امازون ويب سيرفيسز وذلك تعزيزا لبرنامج حاضنة بوبيان للأعمال الناشئة من اجل تقديم افضل الخدمات والحلول لدعم المبادرات الكويتية الشابة والشركات الناشئة المشاركة في الحاضنة.

وقال مساعد المدير العام ورئيس ادارة الابتكار والشراكات حمد الفوزان منذ بدايات اتساع وتيرة الخدمات التكنولوجية الرقمية والتطورات المتسارعة بالكويت والمنطقة ككل كان بنك بوبيان من أول المؤسسات الداعمة لترسيخ هذا التوجه والاستثمار في الخدمات الرقمية بجانب توعية المجتمع بمدى اهمية ادخال التكنولوجيا الحديثة في جميع المعاملات اليومية وذلك لتحفيز بيئة الاعمال ودعم المشاريع والمبادرات الكويتية والشركات الناشئة المتطلعة للخدمات المصرفية الرقمية. وأوضح الفوزان ان ادارة بنك بوبيان مستمرة في تعاونها مع العديد من الشركات الداعمة لمجال الخدمات الرقمية مثل AWS التي توفر لعملائها من المبادرين والشركات الناشئة العديد من المزايا والخدمات لبناء البنية التحتية لمشاريعهم لتحقيق ما يسعون الى انجازه من نجاح واتساع.

وسيتاح للمشاركين في برنامج حاضنة بوبيان للأعمال الناشئة الوصول الى الموارد التي يحتاجون اليها للبدء بسرعة مع خدمات امازون ويب سيرفيسز السحابية، ويشمل ذلك اعتمادات ودعما تقنيا وتدريبا ودعما سوقيا بالاضافة الى ارشادات ومواد تعليمية وموارد مصممة خصيصاً استناداً الى المعلومات الفريدة الخاصة بكل شركة ناشئة. كما سيستفيد مؤسسو الشركات الناشئة من التوصيات التي تقدم خصيصاً لكل منهم بالاضافة الى المسارات التي يتم توجيههم اليها للتدريب الفني والتوجيه وفرص نمو العملاء لشركاتهم الناشئة.

وحول برنامج حاضنة بوبيان للأعمال الناشئة اوضح الفوزان انه برنامج صمم خصيصاً لدعم المبادرات الكويتية الشابة والشركات الناشئة وتزويدها بمجموعة من موارد الدعم والخدمات كبيئة عمل تدريبية متكاملة تساهم في رفع كفاءة المبادرين كما تهدف الى تنمية ثقافة الابداع والابتكار وتعزيز روح المبادرة، وتحويل الأفكار والابتكارات الى مشروعات اقتصادية منتجة ونشر وترويج ثقافة العمل الحر وذلك من خلال تقديم عدد من الخدمات والدورات التدريبية لرواد الأعمال مما يزيد من فرص نجاح المشروع ويعزز فرص استمراريته.

وأكد الفوزان ان هدفنا دائما في بوبيان هو تقديم حلول مبتكرة وبسيطة تساعدنا على تقوية علاقتنا بالعملاء وتقديم مستوى مميز من الخدمات لهم وذلك من خلال تقديم حلول وخدمات تعتمد على جانبي الابداع والابتكار وهو ما يوليه بنك بوبيان اهتماماً كبيراً بجانب تأسيس ادارة كاملة للابداع لتقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة حيث يمكن القول ان بوبيان نجح في تغيير مفهوم الخدمات التقليدية للقطاع المصرفي.

وقال فينود كريشنان، رئيس امازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط: يسرنا المساهمة في دعم برنامج حاضنة بنك بوبيان والرامي الى تمكين منظومة الشركات الناشئة الكويتية، حيث يدرك بنك بوبيان الدور الايجابي والامكانات التي يمكن ان توفرها التكنولوجيا السحابية في إلهام جيل جديد من رواد الأعمال وقيادة الابتكار عبر قطاعات الأعمال. ونتطلع قدماً من خلال برنامج AWS Activate للعمل مع مجتمع الشركات الناشئة ضمن اطار برنامج حاضنة بنك بوبيان، بما في ذلك شركات التقنية المالية Fintech وغيرها، بهدف مساعدتها على الاستفادة من الحلول والتقنيات التي توفرها امازون ويب سيرفيسز لتأسيس الأعمال ونموها.

