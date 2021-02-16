«برقان» منح عملاءه 60 جائزة نقدية

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن اطلاق حملة تسويقية تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية حيث سيحظى 60 عميلا لدى البنك بفرصة للفوز بـ 60 جائزة نقدية.

وسيقوم البنك بعمل سحب يشمل جميع عملائه المسجلين حتى تاريخ 28/2/2021، حيث ان هذا هو الشرط الوحيد لدخول السحب. ولكل عميل فرصة واحدة، هذا وسيتم اعلان الفائزين بتاريخ 1/3/2021 بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وفي هذه المناسبة، قال ناصر القيسي رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: يأتي هذا العرض الخاص احتفالا بهذه المناسبة المميزة والأعياد الوطنية وكتقدير لعملائنا لولائهم والتزامهم المستمر تجاه بنك برقان. وكتعبير عن امتناننا لهم، طرحنا هذا السحب الخاص الذي من شأنه ان يوفر تجربة قيمة لا تنسى في هذا الشهر المميز.

